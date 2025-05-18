Вперше в історії сучасної війни: СБС перехопили дронами 100 "Шахедів"

Йдеться про проривну тактику, що дозволяє ефективно й економно збивати "Шахеди" без використання дорогих ракет ППО.

Згідно з даними підрозділу Darknode 412-го полку Nemesis, станом на сьогодні вдалося знищити:

76 Shahed‑136 - дронів-камікадзе іранського виробництва, які росія активно застосовує для ударів по українських містах;

- дронів-камікадзе іранського виробництва, які росія активно застосовує для ударів по українських містах; 24 "Гербери" - здешевлених аналогів Shahed, виготовлених на території РФ.

Це перший у світі задокументований випадок системного знищення дронів дальнього радіуса дії за допомогою інших безпілотників.

Вартість одного дрона-перехоплювача становить близько 5 000 доларів, у той час як запуск ракети ППО може коштувати до 1 млн доларів.

Такий підхід дозволяє зберегти ресурси та компенсувати дефіцит традиційних засобів протиповітряної оборони.

У СБС зазначають, що технологія буде масштабована, аби забезпечити більш надійний захист цивільної інфраструктури від російських повітряних атак.