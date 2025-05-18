Впервые в истории современной войны: СБС перехватили дронами 100 "Шахедов"

Речь идет о прорывной тактике, позволяющей эффективно и экономно сбивать "Шахеды" без использования дорогостоящих ракет ПВО.

Согласно данным подразделения Darknode 412-го полка Nemesis, по состоянию на сегодня удалось уничтожить:

76 Shahed-136 - дронов-камикадзе иранского производства, которые россия активно применяет для ударов по украинским городам;

- дронов-камикадзе иранского производства, которые россия активно применяет для ударов по украинским городам; 24 "Герберы" - удешевленных аналогов Shahed, изготовленных на территории РФ.

Это первый в мире задокументированный случай системного уничтожения дронов дальнего радиуса действия с помощью других беспилотников.

Стоимость одного дрона-перехватчика составляет около 5 000 долларов, в то время как запуск ракеты ПВО может стоить до 1 млн долларов.

Такой подход позволяет сохранить ресурсы и компенсировать дефицит традиционных средств противовоздушной обороны.

В СБС отмечают, что технология будет масштабирована, чтобы обеспечить более надежную защиту гражданской инфраструктуры от российских воздушных атак.