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Впервые в истории современной войны: СБС перехватили дронами 100 "Шахедов"

Фото: ВСУ впервые в истории уничтожили 100 "Шахедов" дронами-перехватчиками (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ заявили об уничтожении 100 вражеских ударных дронов с помощью дронов-перехватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.

Речь идет о прорывной тактике, позволяющей эффективно и экономно сбивать "Шахеды" без использования дорогостоящих ракет ПВО.

Согласно данным подразделения Darknode 412-го полка Nemesis, по состоянию на сегодня удалось уничтожить:

  • 76 Shahed-136 - дронов-камикадзе иранского производства, которые россия активно применяет для ударов по украинским городам;
  • 24 "Герберы" - удешевленных аналогов Shahed, изготовленных на территории РФ.

Это первый в мире задокументированный случай системного уничтожения дронов дальнего радиуса действия с помощью других беспилотников.

Стоимость одного дрона-перехватчика составляет около 5 000 долларов, в то время как запуск ракеты ПВО может стоить до 1 млн долларов.

Такой подход позволяет сохранить ресурсы и компенсировать дефицит традиционных средств противовоздушной обороны.

В СБС отмечают, что технология будет масштабирована, чтобы обеспечить более надежную защиту гражданской инфраструктуры от российских воздушных атак.

Атака дронов на Украину

Напомним, что в ночь на 18 мая Россия осуществила рекордную атаку на Украину, применив 273 беспилотника, в частности ударные Shahed и дроны-имитаторы.

Эта атака стала рекордной по количеству дронов, которые Россия запускала по Украине за одну ночь. Предыдущий 267 беспилотников было зафиксировано 23 февраля 2025 года.

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