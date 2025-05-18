Впервые в истории современной войны: СБС перехватили дронами 100 "Шахедов"

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ заявили об уничтожении 100 вражеских ударных дронов с помощью дронов-перехватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы беспилотных систем.
Речь идет о прорывной тактике, позволяющей эффективно и экономно сбивать "Шахеды" без использования дорогостоящих ракет ПВО.
Согласно данным подразделения Darknode 412-го полка Nemesis, по состоянию на сегодня удалось уничтожить:
Это первый в мире задокументированный случай системного уничтожения дронов дальнего радиуса действия с помощью других беспилотников.
Стоимость одного дрона-перехватчика составляет около 5 000 долларов, в то время как запуск ракеты ПВО может стоить до 1 млн долларов.
Такой подход позволяет сохранить ресурсы и компенсировать дефицит традиционных средств противовоздушной обороны.
В СБС отмечают, что технология будет масштабирована, чтобы обеспечить более надежную защиту гражданской инфраструктуры от российских воздушных атак.
Напомним, что в ночь на 18 мая Россия осуществила рекордную атаку на Украину, применив 273 беспилотника, в частности ударные Shahed и дроны-имитаторы.
Эта атака стала рекордной по количеству дронов, которые Россия запускала по Украине за одну ночь. Предыдущий 267 беспилотников было зафиксировано 23 февраля 2025 года.
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