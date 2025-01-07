Впервые в истории: украинский пилот F-16 установил рекорд по сбиванию ракет за один вылет

Украинский пилот истребителя F-16 во время одной из массовых атак РФ по Украине установил рекорд по сбиванию вражеских ракет. Он уничтожил шесть крылатых ракет противника за один боевой вылет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По словам Игната, речь о масштабном обстреле 13 декабря, когда россияне запустили по Украине почти 200 дронов, "Кинжалы" еще более 90 различных ракет. Во время таких обстрелов основной целью F-16 являются именно крылатые ракеты.

Как рассказал Игнат, летчик F-16 сначала применил все четыре ракеты класса "воздух - воздух". Таким образом он сбил четыре российские крылатые ракеты. Однако пилот заметил еще одну цель и решил использовать авиационную пушку.

"Сбивать крылатые ракеты пушкой - это очень рискованно из-за высокой скорости цели и опасности детонации. Но я действовал так, как учили инструкторы в США, и мне удалось попасть. Как выяснилось, одновременно были уничтожены две ракеты, которые летели рядом друг с другом", - рассказал Игнату сам пилот.

В Воздушных силах отметили, что этот случай является уникальным: впервые в истории пилот F-16 уничтожил шесть крылатых ракет за один вылет, две из них - с помощью авиационной пушки.

В то же время, Игнат отметил, что несмотря на то, что Украине передали не самые современные модификации F-16, украинские пилоты ежедневно демонстрируют исключительные навыки, максимально используя имеющуюся технику.

Подготовка пилотов на F-16

Ранее мы писали о том, что Украина и ее союзники создали авиационную коалицию в 2023 году с целью предоставления боевых самолетов F-16. А уже в августе 2024 года стало официально известно, что в Украину прибыли первые истребители F-16.

Впоследствии стало известно, что Бельгия передаст Украине 30 истребителей до конца 2028 года.