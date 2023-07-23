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Вперше в історії: США прийняли на озброєння бойовий корабель в іноземному порту

Фото: США ввели в дію бойовий корабель в іноземному порту (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати вперше у своїй історії прийняли на озброєння військовий корабель у порту іншоїіноземної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що у порту Сіднея спустили на воду корабель USS Canberra ВМС США. Бойовий корабель класу Independence було введено в дію на австралійській військово-морській базі в гавані Сіднея. Він названий на честь крейсера ВМС Австралії, який був потоплений за підтримки висадки морської піхоти США на Гуадалканалі у 1942 році.

"Австралійці можуть пишатися тим, що цей корабель, спроектований у Західній Австралії місцевою промисловістю і названий на честь HMAS Canberra, вперше в історії ВМС США вводиться тут тут", - йдеться в заяві міністра оборони Австралії Річарда Марлеса.

Церемонія відбулася в рамках навчань Talisman Sabre між США та Австралією. Навчання, які проходять раз на два роки протягом двох тижнів, включають імітацію наземних і повітряних боїв, а також висадку морського десанту.

Крім Австралії та США, у них беруть участь сили з Канади, Фіджі, Франції, Німеччини, Індонезії, Японії, Нової Зеландії, Папуа-Нової Гвінеї, Південної Кореї та Британії.

Навчання країн НАТО

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни НАТО в рамках посилення бойової підготовки збільшили кількість військових навчань з різних напрямків.

Так, у липні Південна Корея, США та Японія провели тристоронні навчання з протиракетної оборони у міжнародних водах Японського моря на тлі запуску КНДР балістичної ракети.

Крім того, наприкінці вересня цього року щонайменше вісім земель Німеччини та федеральні силові структури проведуть масштабні навчання, де відпрацьовуватимуть сценарії захисту від кібератак на органи влади.

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