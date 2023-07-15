ua ru
Сб, 15 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Німеччина проведе масштабні навчання з кіберзахисту

Новость на русском →
Субота 15 липня 2023 07:18
Німеччина проведе масштабні навчання з кіберзахисту Фото: Німеччина проведе навчання Lükex 23 (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В кінці вересня цього року щонайменше вісім земель Німеччини та федеральні силові структури проведуть масштабні навчання, де відпрацьовуватимуть сценарії захисту від кібератак на органи влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nordkuerier.

Зазначається, що у навчаннях Lükex 23, які розпочнуться 27 вересня і триватимуть два дні, візьмуть участь "численні федеральні та державні департаменти з підпорядкованими їм органами влади".

Точний сценарій навчань не розголошують, щоб не поставити під загрозу їхню ефективність.

Кібербезпека в Німеччині

Минулого року німецькі депутати описували ситуацію з кібербезпекою як "напружену", та зазначали, що кількість атак з боку російських хакерів значно зросла.

"Ці атаки "можуть торкнутися не тільки державні інститути, але у все більшій мірі і економіку", - попереджав тоді Штефан Томе з Вільної демократичної партії.

Тоді ж депутати анонсували розробку закону Про захист стратегічно важливих інфраструктур і створення організації з надання кіберпомочі при Федеральному агентстві технічної допомоги (THW).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака
NEWS
Залужний про удари по території РФ: Це нам вирішувати, як вбивати ворога
Залужний про удари по території РФ: Це нам вирішувати, як вбивати ворога
DAILY
Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андреа Калан, Держдеп США: Зеленський не одержав усе, що хотів, але саміт – це перемога України