Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Вперше в історії: "Примари" ГУР знищили два літаки-амфібії Бе-12 у Криму

Ілюстративне фото: "Примари" ГУР знищили два літаки-амфібії Бе-12 у Криму (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

Українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталось в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За даними ГУР, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

"Це перше ураження Бе-12 в історії", - зауважили в ГУР.

Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту в Крим "Примари" ГУР також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

Що відомо про літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

Літак-амфібія Бе-12 "Чайка" - це радянський протичовновий літак, створений у 1960-х роках у КБ Берєва. Він здатний злітати як із суші, так і з водної поверхні. Основне призначення літака - виявлення, супровід і знищення підводних човнів, а також пошуково-рятувальні операції. Бе-12 оснащений гідроакустичними буями, магнітометром, радіолокаційними станціями та може нести торпеди, глибинні бомби й інше спеціалізоване озброєння.

Попри свій вік, Бе-12 залишався у складі російської морської авіації, зокрема на Чорному морі. Через обмежену кількість і складність обслуговування цей літак вважається рідкісним і дорогим у використанні, адже обладнання для протичовнової боротьби є цінним навіть сьогодні. Саме тому знищення двох таких літаків українськими силами у Криму стало подією, що має символічне й практичне значення - РФ втратила унікальні зразки техніки, які неможливо швидко відновити.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму ввечері 21 вересня пролунали вибухи в районі санаторію "Форос". Цей об'єкт на півострові пов'язують із Федеральною службою безпеки; внаслідок удару могли бути вбиті та поранені.

Також нещодавно українські партизани підпалили релейну шафу на залізниці у Карачаєво-Черкеській Республіці РФ.

