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Вперше в історії працювала автономно. Литва тестувала відключення від енергосистеми РФ

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Литва, Неділя 23 квітня 2023 21:06
Вперше в історії працювала автономно. Литва тестувала відключення від енергосистеми РФ Фото: Литва тестувала відключення від енергосистеми РФ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Литви у суботу, 22 квітня, у тестовому режимі відключалась від російської енергосистеми. Повністю від'єднатись країна планує лише наступного року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на LRT.

Випробування проводились з 11:00 до 12:00 за місцевим часом. Тоді литовський оператор енергомережі Litgrid уперше повністю перервав з'єднання з російською електромережею.

Таким чином, вперше в історії електроенергетична система Литви працювала повністю автономно. Країна у цей час використовувала електрику місцевих електростанцій. Також продовжувався імпорт зі Швеції та Польщі.

Нагадаємо, що Литва разом із Латвією та Естонією планує скоротити свою енергетичну залежність від РФ. Влада країн шукає альтернативні джерела нафти, газу та електрики.

Нагадаємо, що у четвер, 20 квітня, парламент Литви остаточно затвердив введення національних санкцій щодо громадян Росії та Білорусі у зв'язку з війною в Україні. Депутати змогли подолати вето президента.

Оскільки Європейський союз розглядає новий пакет санкцій проти Росії, Литва пропонує розділити санкції проти "Росатому" на частини й ухвалити рішення щодо кожної з них окремо.

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