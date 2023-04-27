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Вперше в історії: Папа Римський дасть жінкам право голосу на всесвітній зустрічі єпископів

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Четвер 27 квітня 2023 05:25
Вперше в історії: Папа Римський дасть жінкам право голосу на всесвітній зустрічі єпископів Фото: Папа Римський Франциск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Папа Римський вперше в історії дозволить жінкам голосувати на впливовій всесвітній зустрічі єпископів у жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Монахині отримали право голосу на синоді, який є папським дорадчим органом. Раніше жінкам дозволялося бути присутніми на зборах лише в якості ревізорів.

"Роками представники Ватикану та єпископи чинили опір, пересуваючи стійку з кожним синодом, чому жінкам заборонено голосувати. Ми сподіваємося, що найближчим часом Синод продовжить розвиватися в повноцінний представницький орган народу Божого", - заявили на жіночій конференції з посвічення.

Порушуючи традицію, Папа Франциск оголосив, що право голосу також буде надано 70 власноруч обраним членам релігійної спільноти, які не є кліриками, таким чином синод не буде збором виключно церковної ієрархії.

Папа Римський, який виступав за реформу, сказав, що він сподівається, що половина з них будуть жінки, а також наголошується на залученні молоді.

Раніше ми писали, Папа Римський відвідає Угорщину, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Очікується, що понтифік обговорить Україну, міграцію та християнське коріння Європи.

Нагадаємо, Папа Римський помолився за мир між Україною та РФ.

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Папа римський
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