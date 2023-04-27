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Впервые в истории: Папа Римский даст женщинам право голоса на всемирной встрече епископов

Новина українською →
Четверг 27 апреля 2023 05:25
Впервые в истории: Папа Римский даст женщинам право голоса на всемирной встрече епископов Фото: Папа Римский Франциск (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Папа Римский впервые в истории разрешит женщинам голосовать на влиятельной всемирной встрече епископов в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Монахини получили право голоса на синоде, который является папским совещательным органом. Раньше женщинам разрешалось присутствовать на собрании только в качестве ревизоров.

"Годами представители Ватикана и епископы сопротивлялись, передвигая стойку с каждым синодом, почему женщинам запрещено голосовать. Мы надеемся, что в ближайшее время Синод продолжит развиваться в полноценный представительный орган народа Божьего", - заявили на женской конференции по посвящению.

Нарушая традицию, Папа Франциск объявил, что право голоса также будет предоставлено 70 собственноручно избранным членам религиозного сообщества, не являющимся клириками, таким образом синод не будет собранием исключительно церковной иерархии.

Выступавший за реформу папа Римский сказал, что он надеется, что половина из них будут женщины, а также отмечается о привлечение молодежи.

Ранее мы писали,что Папа Римский посетит Венгрию, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном. Ожидается, что понтифик обсудит Украину , миграцию и христианские корни Европы.

Напомним, Папа Римский помолился за мир между Украиной и РФ.

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