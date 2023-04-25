Папа Римський відвідає Угорщину і обговорить з Орбаном Україну

Папа Римський цього тижня відвідати Угорщину, де зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Очікується, що понтифік обговорить Україну, міграцію та християнське коріння Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gguardian.

Папа Франциска прибуде до Угорщини у п'ятницю, 28 квітня, його візит триватиме три дні. За даними ЗМІ, головною метою поїздки понтифіка стане зустріч з угорськими католиками, проте темами тем його публічних звернень і зустрічей також будуть події у світі.

"Це також буде поїздка до центру Європ и, яку продовжують охоплювати холодні вітри війни, а пересування такої кількості людей поставило на порядок денний нагальні гуманітарні питання", - заявив у неділю Папа Римський.

Очікується, що в Угорщині глава католицької церкви зустрінеться з прем'єром Віктором Орбаном та обговорить з ним Україну. Раніше Орбан заявив, що Ватикан та Угорщина є єдиними двома європейськими державами, які можна назвати "промирними" щодо України.

Нагадаємо, Папа Римський згадав про війну в Україні під час своєї великодньої промови.

Також Папа Франциск раніше заявив про готовність відвідати Київ, але при умові, що після цього він поїде до Москви.

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