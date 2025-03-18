Вперше в історії. У МОН сказали, чому зникли черги в дитсадки

Чому зникли черги в дитсадки в Україні

Дошкільну освіту в Україні отримують нині 750 тисяч "із хвостиком" дітей. Із них 168 тисяч - у змішаному або онлайновому форматі (більшість цих дітей садочок не відвідують).

За словами експерта, "як би сильно не старалися вихователі, але в дистанційному форматі важко реалізувати одну з ключових функцій дошкільної освіти - розвиток соціально-емоційного інтелекту дітей".

"Хоча, звичайно, дуже важливо, щоб ця послуга існувала бодай у такому форматі", - визнала представниця уряду.

Вона розповіла, що в цілому частка дітей, яка охоплена нині дошкільною освітою, є важким та болючим питанням, яке має кілька аспектів.

"За даними Мін'юсту, у нас нині 881 тисяча дітей віком від 1 до 6 років. Тобто загалом відсоток охоплення виходить непоганий. З іншого боку, з такими цифрами в нас начебто ще має бути черга в заклади. Але виїжджаєш за межі Києва - і садочки вже сьогодні недозаповнені", - повідомила Коновалова.

Згідно з її інформацією, у Києві "ще зберігається черга в конкретні заклади".

"Але якщо вам усе одно і ви готові дитину, приміром, везти, то сьогодні подасте заяву, а завтра - підете в садок. Навіть якщо не належите до пільгових категорій. І насправді така ситуація в Києві, напевно, вперше за історію", - наголосила заступниця міністра.

Вона додала, що за наявними на цей час прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1-6 років в Україні буде вже 570 тис.

"Цей показник поступово знижується не перший рік, але такої катастрофи в нас ніколи не було", - зауважила фахівець.

Вона нагадала, що "зараз у садочки пішли діти, які народжувались під час пандемії COVID-19 і повномасштабної війни".

"А народжували в цей період такі завзяті родини. І слава Богу, що вони в нас є. Але оця демографічна прірва вимагає від системи великої гнучкості, щоб ми змогли зберегти сервіс і мережу. Раніше цієї гнучкості не було, і от саме її має додати реформа дошкільної освіти", - підсумувала Коновалова.