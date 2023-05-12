Вперше в історії. Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав

Під час візиту до Гватемали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав. Він наголосив на необхідності співпраці, а також закликав підтримати шлях України до встановлення справедливого миру.
Як зазначили у відомстві, ця Асоціація об’єднує 25 країн регіону та є впливовим дипломатичним майданчиком Латинської Америки.
"...Ваші горді країни постали у боротьбі за свободу. Воля до свободи - як у вашому, так і в нашому ДНК. Водночас свобода має бути підкріплена безпекою, урядуванням та економічним зростанням. Люди мають почуватися в безпеці та мати можливості. Міжнародна співпраця здатна цьому сприяти, навіть якщо країни розділяє океан і тисячі миль. Саме тому сьогодні я тут", - заявив Кулеба.
Зокрема, глава МЗС під час виступу зробив низку важливих заяв, а саме:
наголосив на нових можливостях відносин України з країнами Карибського басейну, серед яких розвиток економічної співпраці, бізнесових і міжлюдських контактів, технологічних партнерств, обмін технологіями та досвідом у сферах, що становлять взаємний інтерес
запевнив, що Україна готова бути надійним партнером у забезпеченні продовольчої безпеки для острівних країн Карибського басейну, які залежать від імпорту продовольства
запропонував розвивати наукову взаємодію та проєкти в технологічній, аерокосмічній, інноваційній та освітній сферах
відзначив зацікавленість низки держав регіону у наукових дослідженнях в Антарктиці
закликав держави регіону укласти угоди про безвізові режими задля стимулювання туристичних подорожей після перемоги України
зауважив, що Україна готова ділитися досвідом задля посилення кібербезпеки карибських держав, які часто потерпають від кібератак
запевнив, що Україна підтримує ініціативи держав регіону спрямовані на подолання кліматичної кризи та стихійних лих
закликав держави регіону виступити на захист Чорноморської зернової ініціативи та підтримати відновлення свободи судноплавства у Чорному морі
основну увагу виступу приділив шляхам досягнення стійкого та справедливого миру в Україні. Він детально ознайомив карибських колег із "формулою миру", запропонованою президентом Володимиром Зеленським, та закликав держави регіону приєднатися до втілення її елементів
закликав карибських партнерів підтримати досягнення справедливості за російські злочини в Україні, а також приєднатися до Коаліції зі створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України
висловив вдячність карибським державам за підтримку важливих рішень Генеральної Асамблеї ООН.