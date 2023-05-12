Вперше в історії. Кулеба взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав

Під час візиту до Гватемали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав. Він наголосив на необхідності співпраці, а також закликав підтримати шлях України до встановлення справедливого миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Як зазначили у відомстві, ця Асоціація об’єднує 25 країн регіону та є впливовим дипломатичним майданчиком Латинської Америки.

"...Ваші горді країни постали у боротьбі за свободу. Воля до свободи - як у вашому, так і в нашому ДНК. Водночас свобода має бути підкріплена безпекою, урядуванням та економічним зростанням. Люди мають почуватися в безпеці та мати можливості. Міжнародна співпраця здатна цьому сприяти, навіть якщо країни розділяє океан і тисячі миль. Саме тому сьогодні я тут", - заявив Кулеба.

Зокрема, глава МЗС під час виступу зробив низку важливих заяв, а саме: