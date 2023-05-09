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Історичний візит. Кулеба вирушив до Гватемали

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Вівторок 09 травня 2023 11:32
Історичний візит. Кулеба вирушив до Гватемали Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вирушив з візитом до Гватемали, де візьме участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кулеби в Instagtam.

"Найкращий спосіб провести День Європи… бути в дорозі до Латинської Америки, щоб відкривати нові горизонти для європейської України", - написав він.

Кулеба на запрошення голови МЗС Гватемали Маріо Букаро Флореса візьме участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав (АКД) та здійснить двосторонній візит.

"Ця подорож історична з трьох причин. Перший в історії візит міністра закордонних справ України до Гватемали. Перша в історії участь в Раді міністрів АКД. Перший за десять років візит глави МЗС України до Латинської Америки", - зазначив він.

Голова МЗС додав, що АКД - це 25 держав Карибського басейну. Це важливий регіон, у якого є значні ресурси та який зацікавлений в українських товарах, досвіді цифровізації уряду та взаємовигідній політичній співпраці в міжнародних організаціях.

Кулеба зазначив, що його візит до Латинської Америки є частиною курсу МЗС на відкриття нових горизонтів для України, українського бізнесу та громадян. Він відкриє нову сторінку відносин України з країнами Латинської Америки та посилить співпрацю з Глобальним півднем.

"Це позиція президента Володимира Зеленського і моя як міністра: ми будемо іти в кожен куточок світу, щоб відкривати нові можливості, просувати українські інтереси, збільшувати підтримку для нашої держави та економіки", - додав він.

Нагадаємо, Україна розраховує залучити до формули миру якомога більшу кількість країн, у тому ж числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

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МЗС України Дмитро Кулеба Гватемала
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