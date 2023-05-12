Впервые в истории. Кулеба принял участие в саммите Ассоциации Карибских государств

В ходе визита в Гватемалу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые в истории принял участие в саммите Ассоциации Карибских государств. Он отметил необходимость сотрудничества, а также призвал поддержать путь Украины к установлению справедливого мира.
Как отметили в ведомстве, эта Ассоциация объединяет 25 стран региона и является влиятельной дипломатической площадкой Латинской Америки.
"...Ваши гордые страны предстали в борьбе за свободу. Воля к свободе - как в вашем, так и в нашем ДНК. В то же время свобода должна быть подкреплена безопасностью, управлением и экономическим ростом. Люди должны чувствовать себя в безопасности и иметь возможности. Международное сотрудничество способно этому способствовать, даже если страны разделяют океан и тысячи миль. Именно поэтому сегодня я здесь", - заявил Кулеба.
В частности, глава МИД во время выступления сделал ряд важных заявлений, а именно:
отметил новые возможности отношений Украины со странами Карибского бассейна, среди которых развитие экономического сотрудничества, бизнес и межчеловеческих контактов, технологических партнерств, обмен технологиями и опытом в сферах, представляющих взаимный интерес
заверил, что Украина готова быть надежным партнером в обеспечении продовольственной безопасности для островных стран Карибского бассейна, зависящих от импорта продовольствия
предложил развивать научное взаимодействие и проекты в технологической, аэрокосмической, инновационной и образовательной сферах
отметил заинтересованность ряда государств региона в научных исследованиях в Антарктике
призвал государства региона заключить соглашения о безвизовых режимах для стимулирования туристических путешествий после победы Украины
отметил, что Украина готова делиться опытом для усиления кибербезопасности карибских государств, часто страдающих кибератаками.
заверил, что Украина поддерживает инициативы государств региона, направленные на преодоление климатического кризиса и стихийных бедствий
призвал государства региона выступить в защиту Черноморской зерновой инициативы и поддержать восстановление свободы судоходства в Черном море
основное внимание выступления уделил путем достижения устойчивого и справедливого мира в Украине. Он подробно ознакомил карибских коллег с "формулой мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским, и призвал государства региона присоединиться к воплощению ее элементов.
призвал карибских партнеров поддержать достижение справедливости за российские преступления в Украине, а также присоединиться к Коалиции по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины
выразил благодарность карибским государствам за поддержку важных решений Генеральной Ассамблеи ООН.