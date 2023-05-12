Впервые в истории. Кулеба принял участие в саммите Ассоциации Карибских государств
В ходе визита в Гватемалу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые в истории принял участие в саммите Ассоциации Карибских государств. Он отметил необходимость сотрудничества, а также призвал поддержать путь Украины к установлению справедливого мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.
Как отметили в ведомстве, эта Ассоциация объединяет 25 стран региона и является влиятельной дипломатической площадкой Латинской Америки.
"...Ваши гордые страны предстали в борьбе за свободу. Воля к свободе - как в вашем, так и в нашем ДНК. В то же время свобода должна быть подкреплена безопасностью, управлением и экономическим ростом. Люди должны чувствовать себя в безопасности и иметь возможности. Международное сотрудничество способно этому способствовать, даже если страны разделяют океан и тысячи миль. Именно поэтому сегодня я здесь", - заявил Кулеба.
В частности, глава МИД во время выступления сделал ряд важных заявлений, а именно:
- отметил новые возможности отношений Украины со странами Карибского бассейна, среди которых развитие экономического сотрудничества, бизнес и межчеловеческих контактов, технологических партнерств, обмен технологиями и опытом в сферах, представляющих взаимный интерес
- заверил, что Украина готова быть надежным партнером в обеспечении продовольственной безопасности для островных стран Карибского бассейна, зависящих от импорта продовольствия
- предложил развивать научное взаимодействие и проекты в технологической, аэрокосмической, инновационной и образовательной сферах
- отметил заинтересованность ряда государств региона в научных исследованиях в Антарктике
- призвал государства региона заключить соглашения о безвизовых режимах для стимулирования туристических путешествий после победы Украины
- отметил, что Украина готова делиться опытом для усиления кибербезопасности карибских государств, часто страдающих кибератаками.
- заверил, что Украина поддерживает инициативы государств региона, направленные на преодоление климатического кризиса и стихийных бедствий
- призвал государства региона выступить в защиту Черноморской зерновой инициативы и поддержать восстановление свободы судоходства в Черном море
- основное внимание выступления уделил путем достижения устойчивого и справедливого мира в Украине. Он подробно ознакомил карибских коллег с "формулой мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским, и призвал государства региона присоединиться к воплощению ее элементов.
- призвал карибских партнеров поддержать достижение справедливости за российские преступления в Украине, а также присоединиться к Коалиции по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины
- выразил благодарность карибским государствам за поддержку важных решений Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправился с визитом в Гватемалу, где примет участие в Совете министров Ассоциации Карибских государств.
Добавим, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для РБК-Украина рассказал о важности первого за десять лет визита главы украинского МИД в Латинскую Америку.
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