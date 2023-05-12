Впервые в истории. Кулеба принял участие в саммите Ассоциации Карибских государств

В ходе визита в Гватемалу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые в истории принял участие в саммите Ассоциации Карибских государств. Он отметил необходимость сотрудничества, а также призвал поддержать путь Украины к установлению справедливого мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отметили в ведомстве, эта Ассоциация объединяет 25 стран региона и является влиятельной дипломатической площадкой Латинской Америки.

"...Ваши гордые страны предстали в борьбе за свободу. Воля к свободе - как в вашем, так и в нашем ДНК. В то же время свобода должна быть подкреплена безопасностью, управлением и экономическим ростом. Люди должны чувствовать себя в безопасности и иметь возможности. Международное сотрудничество способно этому способствовать, даже если страны разделяют океан и тысячи миль. Именно поэтому сегодня я здесь", - заявил Кулеба.

В частности, глава МИД во время выступления сделал ряд важных заявлений, а именно: