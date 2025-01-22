Вперше в історії. Як український криголам "Ноосфера" забезпечує морські дослідження США

Український криголам "Ноосфера" вперше в історії забезпечує морські дослідження США. Робота ведеться у водах навколо американської антарктичної станції "Палмер".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
У НАНЦ розповіли, що українське наукове судно "Ноосфера" вперше в історії забезпечує дослідження в Південному океані на замовлення Національного наукового фонду США.
Український криголам "Ноосфера" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Уже кілька днів наш криголам працює у водах навколо американської антарктичної станції "Палмер", - зауважили у прес-службі наукового центру.
Антарктична станція США "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Уточнюється, що з борту "Ноосфери" дослідники зі США виконують свою програму морських досліджень.
На честь такої співпраці прапори обох країн підняли:
Прапори на "Ноосфері" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Прапори на станції "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Наголошується, що це - "перша така місія не лише для "Ноосфери", а й загалом для українського флоту".
Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зауважив, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну "дедалі актуальнішою стає співпраця з іншими державами в Антарктиці".
Український криголам біля американської антарктичної станції (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Це не лише наш внесок у розвиток світової науки та залучення додаткових коштів від іноземних партнерів, а й "антарктична дипломатія", оскільки крижаний континент є важливою ареною світової геополітики", - пояснив він.
"Ноосфера" під час роботи (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Зазначається, що наприкінці цього тижня "Ноосфера" має завершити місію на "Палмері" та з американськими колегами на борту вирушити до української антарктичної станції "Академік Вернадський".
Там заплановані перемовини щодо розширення співпраці.
Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)
Нагадаємо, у середині грудня 2024 року український криголам "Ноосфера" розпочав свій четвертий - найбільш "міжнародний" антарктичний сезон.
Тоді флагман українського науково-дослідницького флоту вирушив із Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику.
Згодом українське судно доправило експедиції до польської антарктичної станції "Арцтовський" та завітало на українську - "Академік Вернадський" - розташовану на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика).
Ноосфера доставила на "Вернадський" технічну команду - для проведення невідкладних робіт з модернізації станції (які були розпочаті ще до повномасштабного вторгнення).
Для здійснення робіт судно привезло на станцію багато вантажів (не обійшлося і без смачних сюрпризів для зимівників і зимівниць - свіжих фруктів та овочів, яких учасники річної експедиції не бачили вже впродовж кількох місяців).
Попереду в "Ноосфери" - колаборації з Іспанією, Чехією та виконання двох проектів ЄС "Горизонт Європа".
Наприкінці свого четвертого сезону "Ноосфера" має традиційно забезпечити перезмінку річних Українських антарктичних експедицій.
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