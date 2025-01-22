Впервые в истории. Как украинский ледокол "Ноосфера" обеспечивает морские исследования США

Как "Ноосфера" обеспечивает морские антарктические исследования США

В НАНЦ рассказали, что украинское научное судно "Ноосфера" впервые в истории обеспечивает исследования в Южном океане по заказу Национального научного фонда США.

Украинский ледокол "Ноосфера" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Уже несколько дней наш ледокол работает в водах вокруг американской антарктической станции "Палмер", - отметили в пресс-службе научного центра.

Антарктическая станция США "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Уточняется, что с борта "Ноосферы" исследователи из США выполняют свою программу морских исследований.

В честь такого сотрудничества флаги обеих стран подняли:

и на украинском ледоколе;

Флаги на "Ноосфере" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

и на антарктической станции США.

Флаги на станции "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Отмечается, что это - "первая такая миссия не только для "Ноосферы", но и в целом для украинского флота".

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отметил, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину "все более актуальным становится сотрудничество с другими государствами в Антарктике".

Украинский ледокол возле американской антарктической станции (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Это не только наш вклад в развитие мировой науки и привлечение дополнительных средств от иностранных партнеров, но и "антарктическая дипломатия", поскольку ледяной континент является важной ареной мировой геополитики", - объяснил он.

"Ноосфера" во время работы (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Отмечается, что в конце этой недели "Ноосфера" должна завершить миссию на "Палмере" и с американскими коллегами на борту отправиться к украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Там запланированы переговоры по расширению сотрудничества.

Пост Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)