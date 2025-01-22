Впервые в истории. Как украинский ледокол "Ноосфера" обеспечивает морские исследования США

Украинский ледокол "Ноосфера" впервые в истории обеспечивает морские исследования США. Работа ведется в водах вокруг американской антарктической станции "Палмер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.
В НАНЦ рассказали, что украинское научное судно "Ноосфера" впервые в истории обеспечивает исследования в Южном океане по заказу Национального научного фонда США.
Украинский ледокол "Ноосфера" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Уже несколько дней наш ледокол работает в водах вокруг американской антарктической станции "Палмер", - отметили в пресс-службе научного центра.
Антарктическая станция США "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Уточняется, что с борта "Ноосферы" исследователи из США выполняют свою программу морских исследований.
В честь такого сотрудничества флаги обеих стран подняли:
Флаги на "Ноосфере" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Флаги на станции "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Отмечается, что это - "первая такая миссия не только для "Ноосферы", но и в целом для украинского флота".
Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отметил, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину "все более актуальным становится сотрудничество с другими государствами в Антарктике".
Украинский ледокол возле американской антарктической станции (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Это не только наш вклад в развитие мировой науки и привлечение дополнительных средств от иностранных партнеров, но и "антарктическая дипломатия", поскольку ледяной континент является важной ареной мировой геополитики", - объяснил он.
"Ноосфера" во время работы (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Отмечается, что в конце этой недели "Ноосфера" должна завершить миссию на "Палмере" и с американскими коллегами на борту отправиться к украинской антарктической станции "Академик Вернадский".
Там запланированы переговоры по расширению сотрудничества.
Пост Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)
Напомним, в середине декабря 2024 года украинский ледокол "Ноосфера" начал свой четвертый - самый "международный" антарктический сезон.
Тогда флагман украинского научно-исследовательского флота отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику.
Позже украинское судно доставило экспедиции на польскую антарктическую станцию "Арцтовский" и посетило украинскую - "Академик Вернадский" - расположенную на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика).
Ноосфера доставила на "Вернадский" техническую команду - для проведения неотложных работ по модернизации станции (которые были начаты еще до полномасштабного вторжения).
Для осуществления работ судно привезло на станцию много грузов (не обошлось и без вкусных сюрпризов для зимовщиков и зимовщиц - свежих фруктов и овощей, которых участники летней экспедиции не видели уже в течение нескольких месяцев).
Впереди у "Ноосферы" - коллаборации с Испанией, Чехией и выполнение двух проектов ЕС "Горизонт Европа".
В конце своего четвертого сезона "Ноосфера" должна традиционно обеспечить пересменку годовых Украинских антарктических экспедиций.
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