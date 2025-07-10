Вперше в історії: як Україна вшановує сьогодні пам'ять загиблих медиків
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що сьогодні, 10 липня, в Україні вперше відзначають День вшанування загиблого медика.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ у Facebook.
Хто започаткував День вшанування загиблого медика
"У боротьбі за людські життя їх не зупиняло ніщо - зупинилися їхні серця. 10 липня в Україні вперше відзначають День вшанування загиблого медика", - наголосили в МОЗ.
Уточнюється, що така ініціатива була започаткована цьогоріч командою відзнаки "Орден Святого Пантелеймона" - щоб вшанувати пам'ять медичних працівників, які загинули під час повномасштабної війни з РФ.
Українцям пояснили, що йдеться про:
- медиків на фронті та прифронтових територіях, які під обстрілами рятували наших воїнів;
- медиків у тилу, які працювали під час тривог, в операційних без світла, у бомбосховищах.
"Вони вдень і вночі боролися за життя українців. Проте, на жаль, загинули самі. І таких медпрацівників - сотні", - додали у міністерстві.
Де збирають інформацію про загиблих медиків
У МОЗ розповіли, що за даними "Ордену Святого Пантелеймона", за три роки великої війни РФ вбила щонайменше пів тисячі українських медиків:
- лікарів;
- медичних сестер і братів;
- молодших медичних працівників;
- бойових медиків.
"Вони стали ціллю ворога на полі бою, у стабілізаційних пунктах, в операційних і кабінетах, на вулиці, вдома, на шляху до роботи", - додали у відомстві.
Для того, щоб зберегти пам'ять про кожного, "Орден Святого Пантелеймона" реалізує проект "Посвіт пам'яті".
В його межах - за участі Національної наукової медичної бібліотеки України та регіональних партнерів - здійснюється збір інформації про загиблих медичних працівників.
Виходячи з цього громадян, яким відомо про загиблого медика (на фронті чи в тилу, в цивільному чи військовому шпиталі), закликають надсилати відповідну інформацію за електронною адресою: medlib@library.gov.ua
"Обов'язково вкажіть у темі листа: "Посвіт пам'яті", - уточнили в МОЗ.
Як саме вшановують сьогодні загиблих медиків
Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я, в межах Дня вшанування загиблого медика сьогодні, 10 липня:
- о 14:00 у всіх лікарнях і медичних установах України пролунає спеціальний сигнал - звук серця, що зупиняється;
- після цього запланована хвилина мовчання.
"Пам'ятаймо. Дякуймо. Шануймо. Вічна і світла пам'ять загиблим медичним працівникам", - підсумували в МОЗ.
Публікація МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Київській області внаслідок російської атаки дронів загинуло подружжя - хірург Павло Іванчов і журналістка Тетяна Кулик.
Крім того, допомагаючи Україні в боротьбі проти російських загарбників, на фронті загинув відомий волонтер і бойовий медик з Великої Британії Пітер Фуше.
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