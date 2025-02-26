Журналістка Тетяна Кулик разом з чоловіком-хірургом загинули через атаку дронів на Київщині

Внаслідок російської атаки дронів в ніч на 26 лютого на Київщині загинуло подружжя - хірург Павло Іванчов і журналістка Тетяна Кулик. Ворожий безпілотник влучив у їхній будинок у Крюківщині, той згорів вщент.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на НМУ та "Укрінформ" .

Що відомо про загибле подружжя

За повідомленням сусідів, у момент влучання дрона подружжя перебувало вдома. Рятувальники ліквідували пожежу на 200 "квадратах" і виявили тіла пари. Зараз проводять експертизи.

52-річний Павло Іванчов працював завідувачем кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені Богомольця. Займався хірургією пухлинного походження. Він був доктором медичних та економічних наук, професором. Павло у співавторстві написав майже 200 наукових праць, а також запатентував 21 винахід.

Павло Іванчов (фото: "Вечірній Київ")

Тетяна Кулик була авторкою та ведучою проекту "Нація непереможних" у виданні "Укрінформ" і виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа агентства. Вона входила до Національної спілки журналістів України, раніше працювала головною редакторкою редакції і ведучою "Центрального каналу", Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.

Тетяна стала 98-ою медійницею, яка загинула внаслідок збройної агресії РФ, за даними Інституту масової інформації.

Тетяна Кулик (фото: Instagram/ Тетяна Кулик)

Реакція спільноти на втрату

На загибель подружжя уже відреагували колеги, друзі та знайомі пари, вони висловлюють своє співчуття і згадують Павла і Тетяну. У коментарях люди відзначають, що загибель подружжя, які були справжніми спеціалістами у своїх сферах, є великою втратою для української хірургії та журналістики.

"Великий сум і ненависть до ворога переповнюють серця всієї родини НМУ", - написав колектив Університету імені О. Богомольця.

Також про трагедію висловились в "Укрінформі".

"Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання", - заяивив генеральний директор "Укрінформу" Сергій Череватий.

Про час і дату поховання пари повідомлять згодом.