Журналістка Тетяна Кулик разом з чоловіком-хірургом загинули через атаку дронів на Київщині
Внаслідок російської атаки дронів в ніч на 26 лютого на Київщині загинуло подружжя - хірург Павло Іванчов і журналістка Тетяна Кулик. Ворожий безпілотник влучив у їхній будинок у Крюківщині, той згорів вщент.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на НМУ та "Укрінформ".
Що відомо про загибле подружжя
За повідомленням сусідів, у момент влучання дрона подружжя перебувало вдома. Рятувальники ліквідували пожежу на 200 "квадратах" і виявили тіла пари. Зараз проводять експертизи.
52-річний Павло Іванчов працював завідувачем кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені Богомольця. Займався хірургією пухлинного походження. Він був доктором медичних та економічних наук, професором. Павло у співавторстві написав майже 200 наукових праць, а також запатентував 21 винахід.
Павло Іванчов (фото: "Вечірній Київ")
Тетяна Кулик була авторкою та ведучою проекту "Нація непереможних" у виданні "Укрінформ" і виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа агентства. Вона входила до Національної спілки журналістів України, раніше працювала головною редакторкою редакції і ведучою "Центрального каналу", Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.
Тетяна стала 98-ою медійницею, яка загинула внаслідок збройної агресії РФ, за даними Інституту масової інформації.
Тетяна Кулик (фото: Instagram/ Тетяна Кулик)
Реакція спільноти на втрату
На загибель подружжя уже відреагували колеги, друзі та знайомі пари, вони висловлюють своє співчуття і згадують Павла і Тетяну. У коментарях люди відзначають, що загибель подружжя, які були справжніми спеціалістами у своїх сферах, є великою втратою для української хірургії та журналістики.
"Великий сум і ненависть до ворога переповнюють серця всієї родини НМУ", - написав колектив Університету імені О. Богомольця.
Також про трагедію висловились в "Укрінформі".
"Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання", - заяивив генеральний директор "Укрінформу" Сергій Череватий.
Про час і дату поховання пари повідомлять згодом.
Раніше ми повідомляли, що внаслідок нічної атаки на Київщину також постраждала дівчина 2005 року народження. Її з раною потиличної ділянки голови госпіталізували. Також медики надали допомогу чоловіку 1981 року народження, але у лікарню його не забрали.
За попередньою інформацією, нічна атака росіян призвела до пошкодження п'яти приватних будинків у Бучанському районі, також у чотирьох багатоповерхових житлових будинках ударною хвилею розбило скло, а ще пошкоджено два гаражних приміщення, 8 автомобілів і 3 - знищено.
Під час підготовки матеріалу використали: повідомлення Офісу генерального прокурора, заяву НМУ, "Укрінформу" та ІМІ, коментарі користувачів Facebook.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України й читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.