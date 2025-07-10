Впервые в истории: как Украина чтит сегодня память погибших медиков

В Министерстве здравоохранения рассказали, что сегодня, 10 июля, в Украине впервые отмечают День чествования погибшего медика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook.

Кто основал День памяти погибшего медика

"В борьбе за человеческие жизни их не останавливало ничто - остановились их сердца. 10 июля в Украине впервые отмечают День чествования погибшего медика", - отметили в Минздраве.

Уточняется, что такая инициатива была основана в этом году командой награды "Орден Святого Пантелеймона" - чтобы почтить память медицинских работников, погибших во время полномасштабной войны с РФ.

Украинцам объяснили, что речь идет:

о медиках на фронте и прифронтовых территориях, которые под обстрелами спасали наших воинов;

о медиках в тылу, которые работали во время тревог, в операционных без света, в бомбоубежищах.

"Они днем и ночью боролись за жизнь украинцев. Однако, к сожалению, погибли сами. И таких медработников - сотни", - добавили в министерстве.

Где собирают информацию о погибших медиках

В Минздраве рассказали, что по данным "Ордена Святого Пантелеймона", за три года большой войны РФ убила по меньшей мере полтысячи украинских медиков:

врачей;

медицинских сестер и братьев;

младших медицинских работников;

боевых медиков.

"Они стали целью врага на поле боя, в стабилизационных пунктах, в операционных и кабинетах, на улице, дома, на пути к работе", - добавили в ведомстве.

Для того чтобы сохранить память о каждом, "Орден Святого Пантелеймона" реализует проект "Посвіт пам'яті".

В его рамках - при участии Национальной научной медицинской библиотеки Украины и региональных партнеров - осуществляется сбор информации о погибших медицинских работниках.

Исходя из этого граждан, которым известно о погибшем медике (на фронте или в тылу, в гражданском или военном госпитале), призывают присылать соответствующую информацию по электронному адресу: medlib@library.gov.ua

"Обязательно укажите в теме письма: "Посвіт пам'яті", - уточнили в Минздраве.

Как именно чествуют сегодня погибших медиков

Согласно информации Министерства здравоохранения, в рамках Дня чествования погибшего медика сегодня, 10 июля:

в 14:00 во всех больницах и медицинских учреждениях Украины прозвучит специальный сигнал - звук останавливающегося сердца;

Украины прозвучит специальный сигнал - звук останавливающегося сердца; после этого запланирована минута молчания.

"Помним. Благодарим. Уважаем. Вечная и светлая память погибшим медицинским работникам", - подытожили в Минздраве.

Публикация Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)