Вперше в історії: у харківському метрополітені почала працювати машиністка

У харківському метрополітені вперше в історії на посаді машиніста поїзда почала працювати жінка. Нею стала 25-річна Анастасія Мазуркова.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступниці Голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом Марії Мезенцевої.
Вона зазначає, що жінка змогла отримати цю роботу після ухвалення у 2022 році Верховною Радою України закону, який дозволив жінкам працювати на підземних роботах.
У харківському метрополітені вперше почала працювати жінка-машиністка. У коментарі "Суспільне.Харків" вона розповіла, що з дитинства мріяла пов'язати своє життя з транспортом.
Анастасія Мазуркова – випускниця НТУ "ХПІ". Після здобуття технічної освіти вона прийшла працювати в метро, спочатку на станції, а згодом вирішила освоїти професію машиніста.
"Я давно цікавилася транспортом, і після роботи на станції вирішила піти на курси машиніста. Це вже відбувалося під час повномасштабної війни", — розповідає Анастасія.
Вона зазначає, що хоча робота машиніста є складною та потребує високої концентрації, колеги-чоловіки зустріли її з повагою. Мазуркова підкреслює, що головне – це не руйнування стереотипів, а усвідомлення складності професії.
Підготовка машиніста включає пів року теоретичних занять та низку іспитів, після чого починається практична частина з наставником. Тільки після успішного складання всіх іспитів можна працювати самостійно.
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