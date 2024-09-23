Вперше в історії: у харківському метрополітені почала працювати машиністка

Вона зазначає, що жінка змогла отримати цю роботу після ухвалення у 2022 році Верховною Радою України закону, який дозволив жінкам працювати на підземних роботах.

Як у метро Харкова почала працювати машиністка

У харківському метрополітені вперше почала працювати жінка-машиністка. У коментарі "Суспільне.Харків" вона розповіла, що з дитинства мріяла пов'язати своє життя з транспортом.

Анастасія Мазуркова – випускниця НТУ "ХПІ". Після здобуття технічної освіти вона прийшла працювати в метро, спочатку на станції, а згодом вирішила освоїти професію машиніста.

"Я давно цікавилася транспортом, і після роботи на станції вирішила піти на курси машиніста. Це вже відбувалося під час повномасштабної війни", — розповідає Анастасія.

Вона зазначає, що хоча робота машиніста є складною та потребує високої концентрації, колеги-чоловіки зустріли її з повагою. Мазуркова підкреслює, що головне – це не руйнування стереотипів, а усвідомлення складності професії.

Підготовка машиніста включає пів року теоретичних занять та низку іспитів, після чого починається практична частина з наставником. Тільки після успішного складання всіх іспитів можна працювати самостійно.