RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Впервые в истории: в харьковском метрополитене начала работать машинистка

Фото: Первая женщина-машинистка Анастасия Мазуркова (Суспільне.Харків, Евгений Гертнер)
Автор: Татьяна Веремеева

В харьковском метрополитене впервые в истории в должности машиниста поезда начала работать женщина. Ею стала 25-летняя Анастасия Мазуркова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя Председателя Комитета по интеграции Украины с Европейским Союзом Марии Мезенцевой.

Она отмечает, что женщина смогла получить эту работу после принятия в 2022 году Верховной Радой Украины закона, позволившего женщинам работать на подземных работах.

Как в метро Харькова начала работать машинистка

В харьковском метрополитене впервые заработала женщина-машинистка. В комментарии "Суспільне.Харків" она рассказала, что с детства мечтала связать свою жизнь с транспортом.

Анастасия Мазуркова – выпускница НТУ "ХПИ". После получения технического образования она пришла работать в метро, сначала на станции, а впоследствии решила освоить профессию машиниста.

"Я давно интересовалась транспортом и после работы на станции решила пойти на курсы машиниста. Это уже происходило во время полномасштабной войны", — рассказывает Анастасия.

Она отмечает, что хотя работа машиниста сложна и требует высокой концентрации, коллеги-мужчины встретили ее с уважением. Мазуркова подчеркивает, что главное – это не разрушение стереотипов, а осознание сложности профессии.

Подготовка машиниста включает в себя полгода теоретических занятий и ряд экзаменов, после чего начинается практическая часть с наставником. Только после успешной сдачи всех экзаменов можно работать самостоятельно.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что компании в Украине меняют методы подбора персонала и ведения бизнеса из-за кадрового кризиса. Они автоматизируют работу, производят ротацию существующего персонала, расширяют должностные инструкции, нанимают пенсионеров и предлагают больше льгот, особенно молодым работникам. Также была повышена средняя месячная заработная плата до около 20 000 гривен, что на 5500 гривен больше по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в Украине стартовала регистрация на бесплатное обучение для женщин, желающих стать водителями автобусов. После завершения курса участницам гарантируют предоставить работу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковМетро