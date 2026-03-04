UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Вперше в історії: F-35 зійшовся у повітряному бою з російським винищувачем

13:27 04.03.2026 Ср
2 хв
Хто вийшов переможцем у повітряній дуелі?
aimg Константин Широкун
Фото: F-35 зійшовся у повітряному бою з російським винищувачем (Getty Images)

Американський винищувач F-35 вперше в історії збив пілотований літак ворога. Такою ціллю виявився Як-130 російського виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter армії Ізраїлю.

Читайте також: Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні

"Збито іранський літак. Винищувач F-35I ВПС Ізраїлю збив винищувач Як-130 ВПС Ірану", - йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.

Зазначається, що цей випадок – це перше в історії збиття пілотованого літака винищувачем F-35.

Що відомо про Як-130

Як-130 – це навчально-бойовий літак, розроблений ДКБ імені Яковлєва спільно з італійською компанією Alenia Aermacchi та за підтримки "Мотор Січ" для заміни у Військово-повітряних силах Росії навчально-тренувальних літаків Л-39.

У задачі літака входить навчання курсантів льотних училищ. З озброєння він має гарматні контейнери УПК-23-250 з гарматами калібру 23 мм та боєкомплектом 250 снарядів в кожному. Окрім того, він може нести керовані авіаційні ракети Х-31, а також керовані і звичайні бомби.

Фото: російський винищувач Як-130 (wikimedia.org)

Подробиці про F-35

F-35 – це багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений американською фірмою Lockheed Martin.

F-35 має широку номенклатуру озброєнь. Серед них ракети класу повітря-повітря AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM і AIM-120 AMRAAM, а також крилаті ракети Storm Shadow і AGM-158 JASSM. Входять до номенклатури і кореговані бомби JDAM вагою до 910 кг, кластерні бомби WCMD, керовані авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon і протитанкові ракети Brimstone.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що реактивний винищувач Кувейту помилково збив три американські літаки F-15 під час військової операції "Епічна лють". Всі три американські літаки впали, але їхні пілоти благополучно катапультувалися.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІран