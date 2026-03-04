Вперше в історії: F-35 зійшовся у повітряному бою з російським винищувачем

"Збито іранський літак. Винищувач F-35I ВПС Ізраїлю збив винищувач Як-130 ВПС Ірану", - йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.

Зазначається, що цей випадок – це перше в історії збиття пілотованого літака винищувачем F-35.

Що відомо про Як-130

Як-130 – це навчально-бойовий літак, розроблений ДКБ імені Яковлєва спільно з італійською компанією Alenia Aermacchi та за підтримки "Мотор Січ" для заміни у Військово-повітряних силах Росії навчально-тренувальних літаків Л-39.

У задачі літака входить навчання курсантів льотних училищ. З озброєння він має гарматні контейнери УПК-23-250 з гарматами калібру 23 мм та боєкомплектом 250 снарядів в кожному. Окрім того, він може нести керовані авіаційні ракети Х-31, а також керовані і звичайні бомби.

Фото: російський винищувач Як-130 (wikimedia.org)

Подробиці про F-35

F-35 – це багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений американською фірмою Lockheed Martin.

F-35 має широку номенклатуру озброєнь. Серед них ракети класу повітря-повітря AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM і AIM-120 AMRAAM, а також крилаті ракети Storm Shadow і AGM-158 JASSM. Входять до номенклатури і кореговані бомби JDAM вагою до 910 кг, кластерні бомби WCMD, керовані авіаційні бомби AGM-154 Joint Standoff Weapon і протитанкові ракети Brimstone.