Вперше в історії більшість поляків проти прийому біженців з України, - опитування

Згідно з результатами дослідження, наразі 52% респондентів вважають, що Польща не повинна більше приймати українських біженців. Натомість протилежної думки дотримуються 42% опитаних.

Соціологи наголошують, що це перший подібний результат із 2014 року, коли CBOS розпочав регулярні опитування на цю тему після окупації Росією Криму. Для порівняння: одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 року рівень підтримки прийому українців серед поляків досягав рекордних 94%.

Динаміка ставлення за останній час виглядає так:

порівняно з груднем минулого року частка противників прийому біженців зросла на 6 процентних пунктів;

частка прихильників зменшилася на аналогічні 6 процентних пунктів.

Думки щодо обсягів допомоги та нових правил

Дослідження також показало, що більшість громадян вважають чинну підтримку українців надмірною. Зокрема, 54% респондентів переконані, що допомога є занадто великою. Ще 40% назвали її адекватною, і лише 3% вважають її недостатньою.

Автори звіту підкреслюють, що кількість незадоволених масштабами підтримки стабільно зростає з вересня минулого року.

Водночас поляки продемонстрували неоднозначну реакцію на нещодавні зміни у законодавстві щодо допомоги українцям. Зокрема, 87% опитаних підтримали обмеження доступу до повного пакета безкоштовних медичних послуг для тих українців, які не сплачують внески на медстрахування у Польщі (проти виступили лише 8%).

Крім того, 58% респондентів виступили проти скасування права на безкоштовне проживання у колективних центрах для матерів із дітьми віком понад один рік (підтримали це обмеження тільки 29%).