Вперше в історії: 38 тисяч українців купили ТРЦ у Вінниці за півтора мільярда гривень

37 905 українців, які є інвесторами фонду Inzhur REIT, разом придбали найбільш трафіковий торгово-розважальний центр Вінниці Sky Park.

Сума угоди – 1,513 млрд грн. Це робить купівлю вінницького ТРЦ однією з найдорожчих угод в Україні під час повномасштабного вторгнення, яка до того ж принесе державному бюджету понад 115 млн грн податків.

Головна особливість угоди в іншому: уперше на українському ринку нерухомості об'єкт такого масштабу став спільною власністю десятків тисяч українців.

Що означає купівля ТРЦ Sky Park для інвесторів і держави

"Ще декілька років тому співвласниками об’єктів рівня Sky Park ставали професійні інвестори з великими чеками. Для більшості українців участь у таких проєктах була недосяжною, – коментує СЕО Inzhur Андрій Журжій. – Завдяки фонду Inzhur REIT інвестиції у великі комерційні об’єкти стають доступними кожному, тому що мінімальна інвестиція у фонд складає від 10 грн. І ось перша угода такого масштабу: прибутковий вінницький ТРЦ тепер належить майже 38 тис. українців. Це змінює правила гри на ринку нерухомості".

ТРЦ Sky Park площею 30 тис. кв. м розташований на центральній площі Вінниці. Це найбільш трафіковий торговий центр міста. Усередині працює понад 150 орендарів, серед яких міжнародні компанії Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Levi’s, Colin’s, KFC.

В будівлі немає жодного вільного приміщення, а на оренду вже сформована черга з охочих. Крім магазинів та ресторанів, у Sky Park працює сучасний кінотеатр SmartCinema з сімома залами, фітнес-клуб і коворкінг. За розрахунками Inzhur, Sky Park генеруватиме для фонду Inzhur REIT 15% річної дохідності у валюті.

Укладення угоди про придбання ТРЦ Sky Park за 1,5 млрд грн 20 листопада погодив Антимонопольний комітет України. АМКУ детально перевірив усіх учасників угоди та прозорість процесу купівлі.

Для інвесторів Inzhur REIT це означає, що їхня участь у великій угоді є захищеною й відповідає всім вимогам закону. А для держави – це значні надходження у бюджет, адже в результаті укладення угоди Inzhur перерахував 115 млн грн податків.

Фото: Команда Inzhur біля ТРЦ Sky Park у Вінниці (пресслужба)

Як українцям вдалося купити ТРЦ Sky Park

Співвласниками ТРЦ Sky Park відтепер є інвестори фонду Inzhur REIT, який будує і купує топову комерційну нерухомість. Крім ТРЦ Sky Park у портфелі Inzhur REIT 15 об’єктів, зокрема будівлі, які орендують McDonald's, "Сільпо", "Фора", Comfy і MasterZoo. Чотири об'єкти для McDonald's і "Фора", а також ритейл-парк з якірним орендарем Novus знаходяться на етапі будівництва.

Наразі ТРЦ Sky Park є найбільшим і найдорожчим об'єктом фонду Inzhur REIT. Загальна вартість всіх його активів 3,476 млрд грн.

Inzhur REIT професійно керує активами, аби нерухомість працювала ефективно і приносила стабільний дохід. Інвестори фонду, які є співвласниками всіх об'єктів, отримують щомісячні виплати з оренди та заробляють на тому, що вартість купленої нерухомості (капіталізація) із часом зростає.

Мінімальна інвестиція у Inzhur REIT складає від 10 грн – це ціна одного сертифікату. Прогнозована дохідність фонду – від 9,5% річних у доларах США відповідно до курсу Національного банку України. Фактична дохідність за останній рік склала 14,05% у доларах США, загалом фонд Inzhur REIT виплатив інвесторам 417,4 млн дивідендів.

До Inzhur REIT вже приєдналося 37 905 інвесторів – і цьогоріч фонд виріс в чотири рази. Середній чек інвестора Inzhur REIT складає 28,5 тис. грн.

Компанія Inzhur пропонує інвестиції в декількох напрямках: пайові фонди з великою комерційною нерухомістю, сучасними енергетичними об'єктами та державні цінні папери.

Сьогодні Inzhur об'єднує понад 43,7 тис. інвесторів та управляє активами на суму 4,54 млрд грн. З лютого 2022 року дохід українців, які інвестували у фонди Inzhur, сягнув 966,3 млн.

1 мільйон інвесторів за три роки

Компанія Inzhur поставила перед собою мету: за наступні три роки навчити 1 млн українців інвестувати. Аби інвестування в активи на кшталт ТРЦ Sky Park було не привілеєм одиниць, а стало доступним для всіх українців.

"Є стереотип, що українці бояться інвестувати, – пояснює СЕО Inzhur Андрій Журжій. – Але коли ми запустили Inzhur REIT з порогом входу від 10 грн і до фонду за два місяці приєдналося 20 тис. інвесторів, ми переконалися: люди шукають способи забезпечити своє майбутнє. Вони готові пробувати себе в інвестуванні, але їм потрібні зрозумілі фінансові продукти. Над цим ми в Inzhur і працюємо".

Доступна мінімальна інвестиція, зрозумілий і прозорий процес інвестування – лише перший елемент інвестиційної екосистеми, яку будує Inzhur. Другий – це якісні активи, у які можна інвестувати вже сьогодні й отримувати пасивний дохід. Саме тому Inzhur розглядає придбання нових великих прибуткових об'єктів, які генерують дохід від оренди й одразу приноситимуть суттєві дивіденди інвесторам.

Про Inzhur

Inzhur – перша українська RЕІТ-компанія (Real Estate Investment Trust), яка дає змогу українцям об’єднуватися для інвестування у велику нерухомість. Співвласники отримують дохід від орендних виплат і зростання капіталізації об’єктів.

Фонд Inzhur REIT – пайовий інвестиційний фонд, метою є інвестування у топову комерційну нерухомість: як у придбання діючих об'єктів, так і в будівництво нових. Прибутковість фонду становить 9,5% річних у доларах США, дивіденди виплачуються щомісяця, а мінімальна інвестиція – від 10 гривень.