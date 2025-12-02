Впервые в истории: 38 тысяч украинцев купили ТРЦ в Виннице за полтора миллиарда гривен

37 905 украинцев, которые являются инвесторами фонда Inzhur REIT, вместе приобрели наиболее трафиковый торгово-развлекательный центр Винницы Sky Park.

Сумма сделки – 1,513 млрд грн. Это делает покупку винницкого ТРЦ одной из самых дорогих сделок в Украине во время полномасштабного вторжения, которая принесет государственному бюджету более 115 млн грн налогов.

Главная особенность сделки в другом: впервые на украинском рынке недвижимости объект такого масштаба стал общей собственностью десятков тысяч украинцев.

Что означает покупка ТРЦ Sky Park для инвесторов и государства

"Еще несколько лет назад совладельцами объектов уровня Sky Park становились профессиональные инвесторы с большими чеками. Для большинства украинцев участие в таких проектах было недосягаемым, – комментирует СЕО Inzhur Андрей Журжий. – Благодаря фонду Inzhur REIT инвестиции в крупные коммерческие объекты становятся доступными каждому, потому что минимальная инвестиция в в фонд составляет от 10 грн. И вот первое соглашение такого масштаба: прибыльный винницкий ТРЦ теперь принадлежит около 38 тыс. украинцев. Это изменяет правила игры на рынке недвижимости".

ТРЦ Sky Park площадью 30 тыс. кв. м расположен на центральной площади Винницы. Это самый трафиковый торговый центр города. Внутри работают более 150 арендаторов, среди которых международные компании Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Levi's, Colin's, KFC.

В здании нет ни одного свободного помещения, а на аренду уже сформирована очередь из желающих. Кроме магазинов и ресторанов, в Sky Park работает современный кинотеатр SmartCinema с семью залами, фитнес-клубом и коворкингом. По расчетам Inzhur, Sky Park будет генерировать для фонда Inzhur REIT 15% годовой доходности в валюте.

Заключение соглашения о приобретении ТРЦ Sky Park за 1,5 млрд грн 20 ноября согласовал Антимонопольный комитет Украины. АМКУ подробно проверил всех участников сделки и прозрачность процесса покупки.

Для инвесторов Inzhur REIT это означает, что их участие в крупном соглашении защищено и отвечает всем требованиям закона. А для государства это значительные поступления в бюджет, ведь в результате заключения соглашения Inzhur перечислил 115 млн грн налогов.

Фото: Команда Inzhur возле ТРЦ Sky Park в Виннице (пресс-служба)

Как украинцам удалось купить ТРЦ Sky Park

Совладельцами ТРЦ Sky Park теперь являются инвесторы фонда Inzhur REIT, который строит и покупает топовую коммерческую недвижимость. Помимо ТРЦ Sky Park в портфеле Inzhur REIT 15 объектов, в том числе здания, арендуемые McDonald's, "Сильпо", "Фора", Comfy и MasterZoo. Четыре объекта для McDonald's и "Фора", а также ритейл-парк с якорным арендатором Novus находятся на этапе строительства.

В настоящее время ТРЦ Sky Park является самым большим и дорогим объектом фонда Inzhur REIT. Общая стоимость всех его активов 3,476 млрд. грн.

Inzhur REIT профессионально управляет активами, чтобы недвижимость работала эффективно и приносила стабильный доход. Инвесторы фонда, являющиеся совладельцами всех объектов, получают ежемесячные выплаты по аренде и зарабатывают на том, что стоимость купленной недвижимости (капитализация) со временем растет.

Минимальная инвестиция в Inzhur REIT составляет от 10 грн – это цена одного сертификата. Прогнозируемая доходность фонда – от 9,5% годовых в долларах США в соответствии с курсом Национального банка Украины. Фактическая доходность за последний год составила 14,05% в долларах США, всего фонд Inzhur REIT выплатил инвесторам 417,4 млн дивидендов.

К Inzhur REIT уже присоединились 37 905 инвесторов – и в этом году фонд вырос в четыре раза. Средний чек инвестора Inzhur REIT составляет 28,5 тыс. грн.

Компания Inzhur предлагает инвестиции по нескольким направлениям: паевые фонды с большой коммерческой недвижимостью, современными энергетическими объектами и государственные ценные бумаги.

Сегодня Inzhur объединяет более 43,7 тыс. инвесторов и управляет активами на сумму 4,54 млрд грн. С февраля 2022 года доход украинцев, инвестировавших в фонды Inzhur, достиг 966,3 млн.

1 миллион инвесторов за три года

Компания Inzhur поставила перед собой цель: за следующие три года научить 1 млн украинцев инвестировать. Чтобы инвестирование в активы типа ТРЦ Sky Park было не привилегией единиц, а стало доступным для всех украинцев.

"Есть стереотип, что украинцы боятся инвестировать, – объясняет СЕО Inzhur Андрей Журжий. – Но когда мы запустили Inzhur REIT с порогом входа от 10 грн и в фонд за два месяца присоединилось 20 тыс. инвесторов, мы убедились: люди ищут способы обеспечить свое будущее. Они готовы пробовать себя в инвестировании, но им нужны ясные финансовые продукты. Над этим мы в Inzhur и работаем"

Доступная минимальная инвестиция, понятный и прозрачный процесс инвестирования – лишь первый элемент инвестиционной экосистемы, которую строит Inzhur. Второй – это качественные активы, в которые можно инвестировать уже сегодня и получать пассивный доход. Именно поэтому Inzhur рассматривает приобретение новых крупных прибыльных объектов, которые генерируют доход от аренды и будут сразу приносить существенные дивиденды инвесторам.

Об Inzhur

Inzhur – первая украинская RЕИТ-компания (Real Estate Investment Trust), позволяющая украинцам объединяться для инвестирования в большую недвижимость. Совладельцы получают доход от арендных выплат и роста капитализации объектов.

Фонд Inzhur REIT – паевой инвестиционный фонд, целью является инвестирование в топовую коммерческую недвижимость: как в приобретение действующих объектов, так и в строительство новых. Доходность фонда составляет 9,5% годовых в долларах США, дивиденды выплачиваются ежемесячно, а минимальная инвестиция – от 10 гривен.