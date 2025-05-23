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Вперше електромобіль: розкішний седан Lexus ES вивели на ринки Європи

П'ятниця 23 травня 2025 15:29
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Вперше електромобіль: розкішний седан Lexus ES вивели на ринки Європи Фото: Lexus ES вивели на ринки Європи (newsroom.lexus.eu)
Автор: Константин Широкун

Преміальний седан Lexus ES восьмого покоління отримав європейську версію. Дебютними стали електричні версії, але також доступні авто і з гібридною силовою установкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Довжина седана – 5140 мм (плюс 165 мм до попередньої моделі), ширина – 1920 мм (плюс 55 мм), висота – 1560 мм (плюс 115 мм). Колісна база - 2950 мм, відповідно плюс 80 мм.

Вперше електромобіль: розкішний седан Lexus ES вивели на ринки Європи

У салоні центральне місце зайняв 14-дюймовий телевізор, що став найбільшим екраном медіасистеми в історії марки Lexus. Передбачені якісні матеріали оздоблення, підставка-оттоманка для ніг та розвинене контурне підсвічування. У якості опції доступна аудіосистема Mark Levinson із сімнадцятьма динаміками та об'ємним звуком.

Вперше електромобіль: розкішний седан Lexus ES вивели на ринки Європи

Європейський Lexus ES запропонований у чотирьох модифікаціях. Так, електричні версії ES 350e і ES 500e мають відповідно потужність силової установки у 224 та 343 к.с. Базовий Lexus ES 350e спорядженою масою 2105 кг оснащений батареєю ємністю 77 кВт*год і здатний проїхати до 530 км за циклом WLTP. Топовій версії дістався акумулятор на 75 кВт*год.

Гібридні модифікації ES 300h та ES 350h оснащені безальтернативним двигуном на 2,5 л. Сукупна потужність гібридів – 201 к.с. у версії ES 300h та 247 к.с. у варіанті ES 350h.

Вперше електромобіль: розкішний седан Lexus ES вивели на ринки Європи

Цікаво, що європейські гібриди ES 300h та ES 350h відрізняються не лише ціною та статусом, а й географією продажів. У Західній Європі продаватиметься тільки ES 300h, а старший ES 350h підготовлений виключно для Східної Європи. Старт продажів намічено на весну 2026 року.

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