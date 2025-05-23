Впервые электромобиль: роскошный седан Lexus ES вывели на рынки Европы

Премиальный седан Lexus ES восьмого поколения получил европейскую версию. Дебютными стали электрические версии, но также доступны авто и с гибридной силовой установкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Длина седана - 5140 мм (плюс 165 мм к предыдущей модели), ширина - 1920 мм (плюс 55 мм), высота - 1560 мм (плюс 115 мм). Колесная база - 2950 мм, соответственно плюс 80 мм.

В салоне центральное место занял 14-дюймовый телевизор, ставший самым большим экраном медиасистемы в истории марки Lexus. Предусмотрены качественные материалы отделки, подставка-оттоманка для ног и развитая контурная подсветка. В качестве опции доступна аудиосистема Mark Levinson с семнадцатью динамиками и объемным звуком.

Европейский Lexus ES предложен в четырех модификациях. Так, электрические версии ES 350e и ES 500e имеют соответственно мощность силовой установки в 224 и 343 л.с. Базовый Lexus ES 350e снаряженной массой 2105 кг оснащен батареей емкостью 77 кВт*ч и способен проехать до 530 км по циклу WLTP. Топовой версии достался аккумулятор на 75 кВт*ч.

Гибридные модификации ES 300h и ES 350h оснащены безальтернативным двигателем на 2,5 л. Совокупная мощность гибридов - 201 л.с. в версии ES 300h и 247 л.с. в варианте ES 350h.

Интересно, что европейские гибриды ES 300h и ES 350h отличаются не только ценой и статусом, но и географией продаж. В Западной Европе будет продаваться только ES 300h, а старший ES 350h подготовлен исключительно для Восточной Европы. Старт продаж намечен на весну 2026 года.