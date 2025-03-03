Вперше за довгий час: кліматологи зафіксували в Києві незвичне явище

Найхолодніше у столиці було 13 лютого, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -12,3 градусів морозу а найтепліше - 1 лютого, коли максимальна температура після полудня досягла 6,4 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 12 мм, або 31 % кліматичної норми. У рейтингу найсухіших з 1891 року цьогорічний лютий посів восьму позицію.

Погода в Києві

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

Січень 2025 року став найтеплішим в історії Києва. Середньомісячна температура повітря у січні в Києві повторила рекордне значення 2007 року і склала 2,1 градусів тепла. Це на 5,3 градусів вище за кліматичну норму.

За останні шість днів місяця було встановлено 11 температурних рекордів. Найтепліше було 30 січня, коли максимальна температура після полудня досягла 11,6 градусів тепла.