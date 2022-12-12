Боїться незручних питань? Путін вперше за 10 років відмовився від прес-конференції

Цього року не відбудеться великої щорічної прес-конференції президента Росії Володимира Путіна. Її не буде вперше із 2012 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.
Захід щороку відбувався у грудні - починаючи з 2012 року.
Під час прес-конференції Путін відповідає на запитання закордонної та федеральної преси, а також регіональних журналістів. Це завжди перетворюється на багатогодинне "шоу".
Водночас Пєсков уточнив, що цього року натомість Путін може поспілкуватися з журналістами кремлівського пулу. Чи буде цього року звернення до Федеральних зборів, він відповісти не зміг.
Нагадаємо, Путін останнім часом рідко з'являється на публіці. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін не поїхав на саміт G20 до Індонезії. Натомість відправили міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Також, наприклад, президент Росії Володимир Путін, за даними російських ЗМІ, провів 5 березня зустріч із жінками-пілотами та стюардесами. Однак на відео цієї зустрічі було помічено нюанси, які вказують на монтаж.
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