Боится неудобных вопросов? Путин впервые за 10 лет отказался от пресс-конференции

В этом году не состоится большая ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Ее не будет впервые с 2012 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Мероприятие каждый год проходило в декабре - начиная с 2012 года.

В ходе пресс-конференции Путин отвечает на вопросы зарубежной и федеральной прессы, а также региональных журналистов. Это всегда превращается в многочасовое "шоу".

В то же время Песков уточнил, что в этом году вместо этого Путин может пообщаться с журналистами кремлевского пула. Будет ли в этом году обращение в Федеральному собранию, он ответить не смог.