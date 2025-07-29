Вперше за 8 років: у РФ заявили, що голови "Роскосмосу" і NASA зустрінуться у США

Як пишуть ЗМІ, гендиректор російської держкорпорації "Роскосмос" Дмитро Баканов прибув до Хʼюстона у штаті Техас для зустрічі з виконувачем обов’язків адміністратора NASA Шоном Даффі.

Це перша така зустріч очільників космічних агентств США і РФ за останні вісім років.

Самі переговори заплановані на 31 липня. На них обговорюватимуть продовження експлуатації Міжнародної космічної станції, продовження перехресних польотів і процес зведення станції з орбіти.

Також російська делегація планує відвідати Космічний центр імені Ліндона Джонсона, виробничі майданчики компаній Boeing і SpaceX. Крім того, планується зустріч з екіпажем космічного корабля Crew Dragon.

Як зазначає Reuters, космічна програма залишається одним із небагатьох міжнародних проєктів, у межах яких США і Росія досі співпрацюють.

В усіх інших сферах відносини між країнами були розірвані після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Попри політичну ізоляцію, NASA і "Роскосмос" продовжують обмінюватися екіпажами для місій на МКС. Це відбувається в межах так званої програми перехресних польотів, яка дозволяє зберігати постійну присутність представників обох країн на станції.