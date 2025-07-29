Впервые за 8 лет: в РФ заявили, что главы "Роскосмоса" и NASA встретятся в США

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон, где 31 июля встретится с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ и Reuters.
Как пишут СМИ, гендиректор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов прибыл в Хьюстон в штате Техас для встречи с исполняющим обязанности администратора NASA Шоном Даффи.
Это первая такая встреча руководителей космических агентств США и РФ за последние восемь лет.
Сами переговоры запланированы на 31 июля. На них будут обсуждать продолжение эксплуатации Международной космической станции, продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты.
Также российская делегация планирует посетить Космический центр имени Линдона Джонсона, производственные площадки компаний Boeing и SpaceX. Кроме того, планируется встреча с экипажем космического корабля Crew Dragon.
Как отмечает Reuters, космическая программа остается одним из немногих международных проектов, в рамках которых США и Россия до сих пор сотрудничают.
Во всех остальных сферах отношения между странами были разорваны после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
Несмотря на политическую изоляцию, NASA и "Роскосмос" продолжают обмениваться экипажами для миссий на МКС. Это происходит в рамках так называемой программы перекрестных полетов, которая позволяет сохранять постоянное присутствие представителей обеих стран на станции.
Стоит добавить, что последняя встреча руководителей "Роскосмоса" и NASA состоялась в октябре 2018 года. Тогда глава NASA Джим Брайденстайн приехал в Россию накануне запуска космического корабля "Союз МС-10". Его принимал тогдашний руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
После полномасштабного вторжения России в Украину США ввели против РФ масштабные санкции, которые коснулись и космической отрасли.
В результате большинство совместных проектов и контактов между американскими и российскими структурами были свернуты или заморожены. Однако в сфере космоса определенное сотрудничество сохранилось - в частности, для поддержания безопасной работы Международной космической станции (МКС).
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