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Вперше за 4 роки: лідери Китаю, Японії та Південної Кореї зустрінуться на переговорах

Ілюстративне фото: лідери Китаю, Японії та Південної Кореї зустрінуться на переговорах (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цянь, президент Південної Кореї Юн Сок Йол і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зустрінуться на перших за чотири роки тристоронніх переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зустріч відбудеться у понеділок, 27 травня, у Сеулі. Це перші за чотири роки переговори, під час яких країни будуть намагатися відновити діалоги щодо торгівлі та безпеки.

Саміт відбудеться через день після, як лідери країн зустрілися окремо для двосторонніх переговорів один з одним. На попередніх зустрічах Лі та Юн погодилися на дипломатичний діалог і діалог з питань безпеки. Вони також відновили переговори про вільну торгівлю. А ось Кісіда та прем’єр-міністр Китаю обговорили питання Тайваню та домовилися провести новий раунд двостороннього економічного діалогу на високому рівні.

Окрім цього Юн звернувся до Китаю з проханням зіграти конструктивну роль зі своїми партнерами в Північній Кореї, яка розширює свою ядерну зброю і ракетний арсенал всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Китай заявив про завершення дводенних військових навчань навколо Тайваню. Під час них військові Народно-визвольної армії КНР імітували атаки з бомбардувальниками.

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