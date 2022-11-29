Вперше за 34 роки. США у п’ятницю представлять новий стратегічний бомбардувальник

У п'ятницю, 2 грудня, у США представлять новий стратегічний бомбардувальник B-21 Raider.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону Патріка Райдера.
"Цієї п'ятниці міністр оборони Ллойд Остін візьме участь у презентації новітнього стратегічного бомбардувальника B-21 Raider у Палмдейлі в Каліфорнії", - сказав Райдер.
ВПС США готуються представити світу стратегічний бомбардувальник нового покоління вперше за 34 роки. Викочування попередника B-21 - літака B-2 Spirit - відбулося в листопаді 1988 року. Перший політ B-2 здійснив у липні 1989 року.
Очікується, що B-21 Raider підніметься у повітря у 2023 році, через кілька місяців після викочування. У 2019 році командування ВПС США планувало, що новий бомбардувальник підніметься в повітря не пізніше грудня 2021 року. Надалі ця дата неодноразово переносилася.
Першим місцем дислокації бомбардувальників B-21, як очікується, стане авіабаза ВПС США Еллсуорт у Південній Дакоті. Потім вони будуть переміщені на авіабази Уайтмен (штат Міссурі) та Дайс (штат Техас).
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