Вперше за 30 років. Місія ООН прибула до Карабаху

За даними видання, сьогодні у Карабахський регіон Азербайджану прибула місія Організації Об'єднаних Націй.

Мета місії - ознайомлення із ситуацією на місцях і визначення гуманітарних потреб жителів. До складу місії входять представники різних агентств організації.

У виданні повідомили, що сьогодні вранці члени місії проїхали через Агдам у напрямку Аскеран-Ханкенді.

Зазначимо, що востаннє місія ООН відвідувала Карабах близько 30 років тому.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня Азербайджан розпочав у Нагірному Карабаху "антитерористичні заходи локального характеру".

У відповідь Вірменія відмовилася спрямовувати війська на територію регіону.

В результаті операції, яка тривала один день, невизнана "республіка" капітулювала, і Баку оголосило про досягнення цілей у регіоні.

Більш детально про конфлікт між Вірменією та Азербайджаном можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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