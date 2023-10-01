Впервые за 30 лет. Миссия ООН прибыла в Карабах

По данным издания, сегодня в Карабахский регион Азербайджана прибыла миссия Организации Объединенных Наций.

Цель миссии - ознакомление с ситуацией на местах и определение гуманитарных потребностей жителей. В состав миссии входят представители различных агентств организации.

В издании сообщили, что сегодня утром члены миссии проехали через Агдам в направлении Аскеран-Ханкенди.

Отметим, что последний раз миссия ООН посещала Карабах около 30 лет назад.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе Азербайджан начал в Нагорном Карабахе "антитеррористические мероприятия локального характера".

В ответ Армения отказалась направлять войска на территорию региона.

В результате продолжавшейся один день операции непризнанная "республика" капитулировала, и Баку объявило о достижении целей в регионе.

Более подробно о конфликте между Арменией и Азербайджаном можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.