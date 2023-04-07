Вперше з 2014 року. Кабмін підвищив вартість акцизних марок на алкоголь та цигарки

"Кабінет міністрів України затвердив зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах", - йдеться в заяві.

Метою встановлення змін був перегляд розміру плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для покриття витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією.

Постановою встановлено, що плата за одиницю марки акцизного податку:

для алкогольних напоїв – близько 35 копійок, тобто вартість марки збільшилась лише на 16 копійок до діючого розміру плати;

для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - близько 16 копійок або + 7 копійок до діючого розміру плати.

Нагадаємо, в 2014 році Кабінет міністрів знизив на 29% вартість акцизної марки на алкоголь і на 36% - на тютюн.

Крім того, ми повідомляли, що в Україні хочуть ввести електронну акцизну марку. Про те, навіщо вона потрібна, розповідав віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в колонці для РБК-Україна.

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