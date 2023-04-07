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Вперше з 2014 року. Кабмін підвищив вартість акцизних марок на алкоголь та цигарки

Фото: Кабмін підняв акциз на алкоголь та цигарки (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 квітня, Кабінет міністрів України вперше з 2014 року підвищив вартість акцизних марок на алкоголь та тютюнові вироби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Кабінет міністрів України затвердив зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах", - йдеться в заяві.

Метою встановлення змін був перегляд розміру плати за марки акцизного податку для алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для покриття витрат, пов’язаних з їх виробництвом, зберіганням та реалізацією.

Постановою встановлено, що плата за одиницю марки акцизного податку:

  • для алкогольних напоїв – близько 35 копійок, тобто вартість марки збільшилась лише на 16 копійок до діючого розміру плати;
  • для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - близько 16 копійок або + 7 копійок до діючого розміру плати.

Нагадаємо, в 2014 році Кабінет міністрів знизив на 29% вартість акцизної марки на алкоголь і на 36% - на тютюн.

Крім того, ми повідомляли, що в Україні хочуть ввести електронну акцизну марку. Про те, навіщо вона потрібна, розповідав віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в колонці для РБК-Україна.

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