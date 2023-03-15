еАкциз. Навіщо Україні електронна марка акцизного податку

Про те, навіщо в Україні треба ввести електронну акцизну марку, як споживачі зможуть перевіряти походження купленого алкоголю та цигарок і чому це піде на користь бізнесу — в колонці для РБК-Україна пояснив віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Цифровізація процесів не лише робить життя українців зручнішим, а й бореться з мільярдною корупцією у різних сферах. Лише за 2020–2021 роки антикорупційний та економічний ефект від цифровізації послуг становив 16,3 млрд. А потенційний антикорупційний та економічний ефект за два роки цифровізації — 48 млрд грн.

Команда Мінцифри крок за кроком цифровізує кожну сферу життя держави. Наприклад, цифровізація будівельної сфери дала змогу заощадити державі понад 11,2 млрд грн. Тому ми активно працюємо над цифровими рішеннями і для інших сфер.

Як влаштований ринок підакцизних товарів зараз

На жаль, уже багато років у країні існує значний тіньовий ринок алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Через відсутність прозорого механізму контролю за обігом підакцизних товарів держава недоотримує податки, а люди отримують підроблену та контрафактну продукцію. Є дуже показові кейси, коли зафіксовано продаж більше 50000 пляшок алкогольних напоїв з однією і тією ж акцизною маркою. Це говорить про те, що 49999 разів люди купували "палену" горілку або що кошти з продажів не йшли в бюджет.

Також в Україні існує ринок підроблених паперових акцизних марок, які надходять з Китаю та Туреччини. Продукція з підробленими марками реалізується через офіційні мережі збуту в Україні. Такі марки важко відрізнити від справжніх без проведення спеціальної експертизи. Звичайно, за таку продукцію не сплачують акцизний податок. Відповідно держава втрачає кошти. За даними Kantar та Euromonitor international, через тіньовий ринок цих підакцизних товарів Україна втрачає понад 30 млрд грн держбюджету щорічно.

Тому зараз команда Мінцифри за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS", що фінансується міжнародними донорами USAID та UK aid, активно працює над новими сервісами, які допоможуть боротися з мільярдною корупцією у сфері акцизного податку. З проєктом TAPAS ми вже реалізували важливі для України проєкти. Зокрема, створили Єдину державну електронну систему у сфері будівництва та оцифрували 70% будівельних послуг у країні, запустили Реєстр пошкодженого і знищеного майна та багато іншого.

Про цифровізацію у сфері акцизного податку

Зараз у Парламенті готують до другого читання законопроєкти 8286 та 8287. Їх ухвалення дасть старт упровадженню електронної марки акцизного податку для алкогольних та тютюнових виробів та створенню електронної системи обігу алкогольної та тютюнової продукції.

Ухвалення цих законопроєктів допоможе державі з розвитком чесних та прозорих правил ведення бізнесу, виходом ринку акцизів із тіні та систематизацією контролю за обігом підакцизних товарів.

Крім того, у законопроєктах враховано вимоги Європейських директив щодо тютюнових виробів про відстеження маршруту кожної одиниці продукції від виробництва до першого пункту роздрібної торгівлі. Аналогічний механізм діятиме і для алкоголю. Впровадження таких змін робить Україну на крок ближчою до ЄС.

Як це працюватиме і до чого тут Дія?

Ми створюємо унікальну для ринку України електронну систему. З одного боку, вона враховує принципи Європейських директив, а з іншого — потреби і проблеми українського ринку. За основу взяли європейську систему Tobacco track and trace system, яка діє в ЄС з 2019 року.

Усі операції з перевезення, зберігання, продажу кожної одиниці продукції будуть фіксуватися в електронній системі. Ключовим елементом системи буде електронна марка акцизного податку. Це унікальний двовимірний DataMatrix-код, що буде наноситися на товар. Код візуально майже не відрізняється від QR-коду, проте містить набагато більше даних.

Запровадження еАкцизу ускладнить продаж продукції з підробленими акцизними марками у магазинах. Після запуску такої системи кожен споживач, зчитавши код на продукції через Дію, зможе перевірити алкоголь та цигарки і визначити, перед ним оригінальний продукт чи підробка. Наприклад, людина хоче придбати товар. Сканує код через Дію — й одразу отримує інформацію про товар та виробника: фото, назву, опис, об’єм тари, вміст спирту, — а також перевіряє легальність акцизної марки. У разі виявлення фальсифікату споживачі зможуть миттєво сповістити про це контрольні державні органи через застосунок Дія.

Впровадження електронної системи має на меті зменшити обсяги нелегального ринку цих продуктів та на 15% збільшить доходи до бюджету від сплати акцизного податку.

еАкциз і можливості для ринку

Якщо говорити про ринок тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, то нанесення DataMatrix-коду не просто передбачене європейськими нормами, а вже зараз реалізоване виробниками тютюнових виробів у Європі. Тобто кожна пачка цигарок, яка продається на ринку ЄС, відповідає цим вимогам. Велика четвірка — JTI, Phillip Morris, British American Tobacco та Imperial Brands — уже із цим працюють у Європі.



Тому бізнес, що працює в Україні, має використати наявні європейські технології. Відповідно, це не призведе до ускладнення виробництва, погіршення умов ведення бізнесу або збільшення собівартості продукції для виробників.

Готуючи законопроєкти, команда Мінцифри врахувала європейський досвід. Також ми провели зустрічі з представниками міжнародних та українських виробників тютюнової продукції, імпортерів алкоголю і тютюну та найбільшими роздрібними мережами, щоб почути їхні пропозиції. Спільно напрацювали пропозиції до законопроєктів та технічні базиси.

Крім того, зараз ми пропрацьовуємо з колегами з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури можливість взаємодії системи еАкциз із їхньою системою еТТН (електронна товарно-транспортна накладна). З такою взаємодією бізнесу буде простіше адмініструвати документообіг для відстеження обігу продукції.

Також бізнес зможе захистити свій товар від фальсифікації, суттєво спростити процедуру оформлення акцизних марок без зайвих візитів до ДПС та паперової тяганини. Крім цього, зменшити собівартість продукції через відмову від наявного формату марки, автоматизувати звіти про використання акцизних марок, створити рівні конкурентні умови ведення бізнесу для тих, хто працює з підакцизними групами товарів.



До того ж ми дослухалися до виробників і вже у законопроєкті буде передбачено механізм відшкодування сплачених сум акцизного податку в разі деактивації електронних марок через їх скасуванням виробником або імпортером. А ще електронна марка дозволяє виробнику нанести її повторно на іншу одиницю продукції у разі пошкодження товару та не повертати за неї кошти, сплачені до бюджету.

Коли запрацює еАкциз?

Законопроєктом 8287 передбачено, що з 1 січня 2025 року для виробників, імпортерів, дистрибуторів, ритейлу почнуть діяти вимоги щодо маркування тютюнових виробів та алкогольних напоїв та рідин виключно електронним марками.

Тобто законопроєктом передбачений перехідний період для бізнесу та держави, щоб адаптувати власні процеси до вимог законопроєктів.

еАкциз — важливий антикорупційний проєкт, який повністю змінить функціонування цілої сфери. Прозора електронна система після пілоту може бути масштабована і на інші товарні групи. Цифровізація працюватиме і на державу, і на споживача, а також прибере бюрократію для бізнесу.

Сподіваємося на підтримку законопроєктів депутатами.