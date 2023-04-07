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Впервые с 2014 года. Кабмин повысил стоимость акцизных марок на алкоголь и сигареты

Фото: Кабмин поднял акциз на алкоголь и сигареты (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 апреля, Кабинет министров Украины впервые с 2014 повысил стоимость акцизных марок на алкоголь и табачные изделия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Кабинет министров Украины утвердил изменения в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировке алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах", - говорится в заявлении.

Целью установления изменений был пересмотр размера платы по маркам акцизного налога для алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, для покрытия расходов, связанных с их производством, хранением и реализацией.

Постановлением установлено, что плата за единицу марки акцизного налога:

  • для алкогольных напитков - около 35 копеек, то есть стоимость марки увеличилась всего на 16 копеек до действующего размера платы;
  • для табачных изделий, табакосодержащих изделий для электрического нагрева с помощью подогревателя с электронным управлением и жидкостей, используемых в электронных сигаретах - около 16 копеек или + 7 копеек к действующему размеру платы.

Напомним, в 2014 году Кабинет министров снизил на 29% стоимость акцизной марки на алкоголь и на 36% - на табак.

Кроме того, мы сообщали, что в Украине хотят ввести электронную акцизную марку. О том, зачем она нужна, рассказывал вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в колонке для РБК-Украина.

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