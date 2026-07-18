Вперше з 2013 року: у Середземному морі не залишилося жодного російського бойового корабля

Росія вперше з 2013 року повністю втратила військову присутність у Середземному морі. На ситуацію вплинули відразу кілька факторів, серед яких обмеження Туреччини, зміни до Сирії та перекидання частини кораблів на інші напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Russian Forces Spotter у мережі Х.

Станом на 1 липня у Середземному морі не залишилося жодного російського бойового корабля.

За даними аналітиків, це перший подібний випадок за останні 12 років. Однією з головних причин стало рішення Туреччини після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну закрити для військових кораблів країн протоки Босфор і Дарданелли.

Анкара застосувала положення Конвенції Монтре, через що Чорноморський флот РФ втратив можливість вільно перекидати кораблі між Чорним та Середземним морями.

Чому Росія втратила позиції

Ще одним чинником стали події у Сирії. Після зміни влади наприкінці 2024 року Росія фактично втратила колишні можливості використати пункт матеріально-технічного забезпечення у Тартусі, який довгі роки залишався ключовою базою російського флоту у регіоні.

Крім того, частина кораблів була спрямована на виконання інших завдань. Зокрема, окремі судна супроводжують державні та спеціальні кораблі Росії у північній частині Європи, включаючи райони біля узбережжя Великобританії.

Коли пішли останні кораблі

Останні російські кораблі залишили Середземне море у червні. Як повідомляється, 4 червня супутники зафіксували фрегат "Адмірал Касатонов" та танкер "Академік Пашин" у сирійському Тартусі.

За кілька днів кораблі відвідали єгипетську Олександрію з нагоди Дня Росії, потім були помічені біля берегів Сардинії, а 22 червня прибули до алжирського порту Оран. Після цього вони залишили акваторію Середземного моря.

Що буде далі

Експерти вважають, що відсутність російського флоту в регіоні має тимчасовий характер. Середземне море залишається важливим маршрутом для виходу російських кораблів до Світового океану, тому Москва, ймовірно, продовжить шукати нову точку базування.

Одним із найімовірніших варіантів називають Судан. Раніше влада цієї країни заявила, що не бачить перешкод для ратифікації угоди з Росією про створення військово-морської бази на узбережжі Червоного моря.