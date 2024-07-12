Вперше з 2008 року у комюніке саміту НАТО не згадали про вступ Грузії, - євродепутат

Що передувало

Нагадаємо, 28 травня парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі на скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Після цього закон було фактично ухвалено.

Такий крок обурив західних партнерів. Зокрема, раніше ми повідомляли, що Європейський союз готує відповідь після того, як парламент Грузії остаточно ухвалив закон про іноагентів.

А нещодавно стало відомо, що ЄС призупинив процес вступу Грузії до блоку через ухвалений закон про іноагентів.

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