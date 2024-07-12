Вперше з 2008 року у комюніке саміту НАТО не згадали про вступ Грузії, - євродепутат

У декларації саміту НАТО у Вашингтоні, який відбувся 9-11 липня, не було згадки про намір Грузії вступити до Альянсу. Це трапилось вперше з 2008 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) депутата Європейського парламенту Пятраса Ауштрявічюса.
"Вперше з 2008 року зникла згадка про намір Грузії вступити до НАТО. Це збігається з обіцянкою правлячої партії країни перемогти "ліберальний фашизм", - написав євродепутат.
Він закликав керівництво Грузії "відкоригувати свій компас, інакше навіть європейський шлях буде втрачено".
Нагадаємо, 28 травня парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі на скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу". Після цього закон було фактично ухвалено.
Такий крок обурив західних партнерів. Зокрема, раніше ми повідомляли, що Європейський союз готує відповідь після того, як парламент Грузії остаточно ухвалив закон про іноагентів.
А нещодавно стало відомо, що ЄС призупинив процес вступу Грузії до блоку через ухвалений закон про іноагентів.
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