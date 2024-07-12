Впервые с 2008 года в коммюнике саммита НАТО не упомянули о вступлении Грузии, - евродепутат

Что предшествовало

Напомним, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". После этого закон был фактически принят.

Такой шаг возмутил западных партнеров. В частности, ранее мы сообщали, что Европейский союз готовит ответ после того, как парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах.

А недавно стало известно, что ЕС приостановил процесс вступления Грузии в блок из-за принятого закона об иноагентах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.