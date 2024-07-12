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Впервые с 2008 года в коммюнике саммита НАТО не упомянули о вступлении Грузии, - евродепутат

Фото: впервые с 2008 года в коммюнике саммита НАТО не упомянули о вступлении Грузии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В декларации саммита НАТО в Вашингтоне, который состоялся 9-11 июля, не было упоминания о намерении Грузии вступить в Альянс. Это случилось впервые с 2008 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) депутата Европейского парламента Пятраса Ауштрявичюса.

"Впервые с 2008 года исчезло упоминание о намерении Грузии вступить в НАТО. Это совпадает с обещанием правящей партии страны победить "либеральный фашизм", - написал евродепутат.

Он призвал руководство Грузии "откорректировать свой компас, иначе даже европейский путь будет потерян".

Что предшествовало

Напомним, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". После этого закон был фактически принят.

Такой шаг возмутил западных партнеров. В частности, ранее мы сообщали, что Европейский союз готовит ответ после того, как парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах.

А недавно стало известно, что ЕС приостановил процесс вступления Грузии в блок из-за принятого закона об иноагентах.

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