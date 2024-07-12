Вперше з 2008 року у комюніке саміту НАТО не згадали про вступ Грузії, - євродепутат

Фото: вперше з 2008 року у комюніке саміту НАТО не згадали про вступ Грузії (Getty Images)

У декларації саміту НАТО у Вашингтоні, який відбувся 9-11 липня, не було згадки про намір Грузії вступити до Альянсу. Це трапилось вперше з 2008 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) депутата Європейського парламенту Пятраса Ауштрявічюса.

"Вперше з 2008 року зникла згадка про намір Грузії вступити до НАТО. Це збігається з обіцянкою правлячої партії країни перемогти "ліберальний фашизм", - написав євродепутат. Він закликав керівництво Грузії "відкоригувати свій компас, інакше навіть європейський шлях буде втрачено".