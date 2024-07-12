Впервые с 2008 года в коммюнике саммита НАТО не упомянули о вступлении Грузии, - евродепутат

Фото: впервые с 2008 года в коммюнике саммита НАТО не упомянули о вступлении Грузии (Getty Images)

В декларации саммита НАТО в Вашингтоне, который состоялся 9-11 июля, не было упоминания о намерении Грузии вступить в Альянс. Это случилось впервые с 2008 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) депутата Европейского парламента Пятраса Ауштрявичюса.

"Впервые с 2008 года исчезло упоминание о намерении Грузии вступить в НАТО. Это совпадает с обещанием правящей партии страны победить "либеральный фашизм", - написал евродепутат. Он призвал руководство Грузии "откорректировать свой компас, иначе даже европейский путь будет потерян".