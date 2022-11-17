UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вперше за 20 років. Пелосі не балотуватиметься у спікери Палати представників США

Фото: Ненсі Пелосі, речник Палати представників США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ненсі Пелосі вперше за 20 років вирішила не висувати своєї кандидатури на виборах нового спікера Палати представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

Пелосі заявила про те, що не переобиратиметься на посаду голови нижньої палати Конгресу під час свого виступу у четвер, 17 листопада.

"Тепер ми маємо сміливо рухатися в майбутнє. Настав час для нового покоління, яке очолить демократичну фракцію", - заявила чиновниця.

За словами спікера, вона й надалі виступатиме від імені мешканців Сан-Франциско як конгресвумен.

У CNN наголошують, що така заява Пелосі прозвучала після того, як демократи втратили більшість у Палаті представників.

Зазначимо, що вибори спікера нижньої палати Конгресу відбуваються у перший день засідання кожного нового парламенту. Республіканці та демократи висувають по одній кандидатурі, обрання на посаду відбувається за принципом набору більшості голосів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на чоловіка Пелосі напав невідомий і вдарив його молотком по голові.

Після цього речник Палати представників заявила, що поранення чоловіка вплине на її подальшу політичну кар'єру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВибори в СШАКонгресс США