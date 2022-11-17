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Впервые за 20 лет. Пелоси не будет баллотироваться в спикеры Палаты представителей США

Фото: Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Нэнси Пелоси впервые за 20 лет решила не выдвигать свою кандидатуру на выборах нового спикера Палаты представителей США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Пелоси заявила о том, что не будет переизбираться на должность главы нижней палаты Конгресса в ходе своего выступления в четверг, 17 ноября.

"Теперь мы должны смело двигаться в будущее. Настал час для нового поколения, которое возглавит демократическую фракцию", - заявила чиновница.

По словам спикера, она будет и дальше выступать от имени жителей Сан-Франциско как конгрессвумен.

В CNN подчеркивают, что такое заявление Пелоси прозвучало после того, как демократы потеряли большинство в Палате представителей.

Отметим, что выборы спикера нижней палаты Конгресса происходят в первый день заседания каждого нового парламента. Республиканцы и демократы выдвигают по одной кандидатуре, избрание на должность происходит по принципу набора большинства голосов.

Напомним, ранее стало известно, что на мужа Пелоси напал неизвестный и ударил его молотком по голове.

После этого спикер Палаты представителей заявила, что ранение мужа повлияет на ее дальнейшую политическую карьеру.

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