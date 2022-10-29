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Злочинцеві, який увірвався в будинок Пелосі, висунули звинувачення

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Вашингтон, Субота 29 жовтня 2022 16:26
Злочинцеві, який увірвався в будинок Пелосі, висунули звинувачення Фото: злочинцеві, який увірвався в будинок Пелосі, звинуватили (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Чоловікові, який ударив молотком по голові чоловіка спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, висунули звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Злочинця звинувачують у замаху на вбивство та інших кримінальних злочинах. Спочатку поліція відмовилася назвати мотив нападу на Пола Пелосі, який, за словами його дружини, переніс операцію у зв'язку з переломом черепа та травм правої руки та кисті.

Сама 82-річна спікер Палати представників, який посідає друге місце в конституційній лінії наступності на посаді президента США, під час нападу перебувала у Вашингтоні зі своїм охоронним загоном.

Раніше стало відомо, що нападник на чоловіка спікера Палати представників США Ненсі Пелосі увірвався в будинок цілеспрямовано і хотів заподіяти шкоду політику , але не застав її вдома.

Також ми писали, що на будинок спікера палати представників США Ненсі Пелосі було скоєно напад. В результаті зловмисник поранив її чоловіка, його госпіталізовано.

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