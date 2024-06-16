Вперше за 2 роки. Росія обігнала США за поставками газу в Європу

У травні 2024 року постачання російського газу і СПГ трубопроводами становило 15% від загального обсягу постачання до ЄС та інших країн Європи. Тоді як обсяг постачання з США становив 14%.

США були найбільшим постачальником газу в Європі з 2022 року, обігнавши Росію після того, як країни Європи почали відмовляти від російського газу через повномасштабне вторгнення в Україну.

Як пояснює FT, на зростання обсягів постачання російського газу вплинули, зокрема, перебої на великому експортному об'єкті СПГ в США. В цей час Росії вдалося поставити в Європу більше газу через Туреччину перед запланованим на червень ремонтом газопроводу.

Проте, як зауважив один з експертів, з яким говорило FT, навряд чи ця перевага Росії буде тривати довго. Влітку Росія зможе переключити свій експорт на Азію через північний морський шлях. Це, на думку експерта, зменшить обсяги російського постачання в Європу, тоді як виробництво американського СПГ знову росте.