Вперше за 17 років та через війну в Україні: Рада Європи визначилась з датою саміту

"Рада оголосити, що 4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейк’явіку у травні 2023 року", - заявила Якобсдоттір.

За її словами, це буде важлива нагода для лідерів 46 країн-членів зустрітися і підтвердити відданість засадничим цінностям прав людини, демократії та верховенства права.

В історії Ради Європи було всього три саміти, а саме у 1993 році, у 1997 році та у 2005 році. Ще у травні цього року генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала зібрати четвертий саміт глав держав та урядів у зв'язку з війною РФ проти України.