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Вперше за 17 років та через війну в Україні: Рада Європи визначилась з датою саміту

Фото: прем'єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір, канцлер Німеччини Олаф Шольц (twitter.com/katrinjak)
Автор: Дмитро Браславський

Рада Європи збереться на свій четвертий в історії саміт у столиці Ісландії в травні 2023 року. Приводом для цього став напад РФ на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ісландії Катрін Якобсдоттір.

"Рада оголосити, що 4-й саміт в історії Ради Європи відбудеться у Рейк’явіку у травні 2023 року", - заявила Якобсдоттір.

За її словами, це буде важлива нагода для лідерів 46 країн-членів зустрітися і підтвердити відданість засадничим цінностям прав людини, демократії та верховенства права.

В історії Ради Європи було всього три саміти, а саме у 1993 році, у 1997 році та у 2005 році. Ще у травні цього року генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запропонувала зібрати четвертий саміт глав держав та урядів у зв'язку з війною РФ проти України.

Нагадаємо, що Єврорада схвалила невизнання паспортів РФ, виданих на окупованій частині України та Грузії.

Раніше голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН

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